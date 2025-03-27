الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

المعارضة الإسرائيلية تلجأ إلى المحكمة العليا ضد قانون جديد

المعارضة الإسرائيلية،
المعارضة الإسرائيلية، فيتو

 هددت المعارضة في إسرائيل، اليوم الخميس، باللجوء إلى المحكمة العليا ضد قانون جديد في إطار إصلاح القضاء.

قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة

وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الخميس عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة.

وقال زعيم حزب "يش عتيد"، أي "يوجد مستقبل"، يائير لابيد، عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

 قانون يغير تشكيل اللجنة المسئولة عن تعيين القضاة

وكان  الكنيست صادق بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، إثر مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية هاجمت القانون ووصفته بأنه "سيؤدي إلى تسييس القضاء"، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

التعديلات “ستضعف استقلالية القضاء”

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات "ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهنًا للمساومات السياسية".

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