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رياضة

الأهلي يعلن تعاقده مع فريال أشرف

فريال أشرف، فيتو
فريال أشرف، فيتو

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع فريال أشرف الفائزة بالميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك لتدعيم صفوف فريق الكاراتيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للنادي بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

وأوضح مدير النشاط الرياضي أن التعاقد مع لاعبة بخبرات فريال أشرف، الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، يمثل إضافة قوية لفريق الكاراتيه، نظرًا لما تملكه من مقومات فنية مميزة. 

جاء التعاقد مع فريال أشرف ضمن سياسة النادي في التعاقد مع العناصر المميزة في كل الألعاب لمواصلة تحقيق الألقاب والإنجازات، وبعد حصولها على عضوية النادي.

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خالد العوضي فريال أشرف الأهلي النادي الأهلي اولمبياد طوكيو

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