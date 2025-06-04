طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، لعزوماتك في عيد الأضحى

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، من الوصفات المناسبة لسفرة إفطار رمضان، فهي من أشهر الأطباق المصرية التي تقدم في العزومات، كما أنها من الأطباق التي يفضلها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشرائها من المطاعم مرة أخرى.



المكرونة بالبشاميل، فيتو

مكونات عمل المكرونة البشاميل بوصفة المحلات

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من اللحم العصاج

ملح وفلفل

بابريكا

كزبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريلا

3 أكواب لبن حليب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باحترافية

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم المفروم، والتوابل، حتى تمام الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموزاريلا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ، من الوصفات سريعة التحضير لوجبة الغداء، والتي يمكنها أن توفر بشكل كبير في الميزانية، فأسعار طاجن المكرونة بالفراخ في المطاعم أصبحت غالية بشكل كبير، لا يناسب ميزانية الكثير من الأسر، في حين أنها من الأكلات التي يعشقها الكثيرين.

والحل المثالي لهذه المعادلة الصعبة، هو تعلم ست البيت طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في البيت، فهي سهلة التحضير، وموفرة بشكل كبير، ويمكن إجادة عملها بكل سهولة.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشرائها من المطاعم مرة أخرى.

مكونات عمل طاجن المكرونة بالفراخ

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من الفراخ المفرومة

ملح وفلفل

بابريكا

كزبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريلا

3 أكواب لبن حليب

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم تضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تمام الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموزاريلا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل، فيتو

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، من الأكلات التي أصبحت شهيرة على السفرة المصرية، والتي دائما ما ترتبط بالعزومات، والمناسبات، وتحاول كل ست بيت أن تتعلم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل على أصولها، لتقدميها في العزومات، والمناسبات المختلفة.

خطوات عمل الكوسة بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة، ونتيجة مذهلة.



مدة التحضير: ١٥ دقيقة

مدة الطهي: ٢٥ دقيقة

تكفي لـ: ٦ اشخاص



مكونات الكوسة بالبشاميل

٦ حبات كوسة، مقطعة شرائح

حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات

ربع كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

ملعقتين كبيرتين زيت

٤ فصوص ثوم، مفروم

كوبين صلصة بشاميل

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب جبنة موتزاريلا

مكعب مرق دجاج ماجي

خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل

يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.

يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس

تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.

تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل

يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة ٢٥ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي

تقدم ساخنة بالهنا والشفا.



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