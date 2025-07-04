أمريكا تدعو إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا

نقل موقع “بوليتيكو” عن مصادره أن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا، وأن واشنطن وموسكو تبحثان استئناف تشغيل “السيل الشمالي”.

وقال الموقع إن موسكو وواشنطن تجريان مفاوضات حول إعادة إطلاق خط أنابيب “السيل الشمالي” للغاز الروسي إلى أوروبا بمشاركة مستثمرين أمريكيين، في ظل اهتمام أمريكي كبير بالاستثمار في صناعة الطاقة الروسية.

وفي سبتمبر 2022 تعرضت أنابيب "السيل الشمالي 1و2" للغاز الروسي إلى ألمانيا لتفجير إرهابي في مياه النرويج أدى لخروجهما عن الخدمة، في اعتداء تؤكد روسيا وقوف واشنطن وكييف وراءه.

وتطالب روسيا بتحقيق دولي في هذا الاعتداء، فيما تواصل ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقات تشكك فيها موسكو التي لم تتم دعوتها للتحقيق، خشية وصولها إلى الجهة الضالعة في هذا التفجير.

بوتين لترامب: روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا

كشف الكرملين تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الكرملين، أن بوتين أخبر ترامب أنه يفضل أن يكون حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أكد في محادثته الهاتفية مع ترامب أن روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا.

بوتين وترامب، اتصال هاتفي مدته ساعة تناول جميع القضايا

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، أن اتصالًا هاتفيًا تخطى الـ 60 دقيقة جرى مؤخرًا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

أوكرانيا تتصدر الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين

وأوضح المسئول الروسي أن الأزمة الأوكرانية كانت في صدارة المحادثات، حيث أكد بوتين لترامب أن روسيا ستواصل السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاع، مشددًا على أهمية الحوار بعيدًا عن التصعيد العسكري.

وتابع: بوتين وترامب لم يتطرقا لمسألة وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، ولكن الرئيس الروسي أكد لترامب أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها في إزالة أسباب النزاع في أوكرانيا.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب أكدا أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي بين موسكو وكييف.



إيران والشرق الأوسط ضمن مباحثات بوتين وترامب

وأضاف أن القضايا المتعلقة بإيران والشرق الأوسط كانت أيضًا محورًا رئيسيًا في الاتصال، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما يشير إلى احتمال وجود مباحثات غير معلنة بشأن ملفات نووية أو أمنية في المنطقة.

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