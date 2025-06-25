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خارج الحدود

ترامب يكشف عرض وساطة من بوتين لإنهاء صراع إيران وإسرائيل

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به قبل 4 أيام وعرض التوسط لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، لكن ترامب رفض قائلًا: "قلت له: لا.. أريدك أن تساعدني أولًا في حل الأزمة الروسية".

ترامب: بوتين لا يسعى للتوسع
 

ورأى ترامب أن بوتين لا يملك نوايا توسعية حاليا، وإنما يبحث عن مخرج للنزاعات القائمة.

احتمالية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إنهاء حرب أوكرانيا أصعب مما يتصور الناس، معقبًا بوتين صعب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع زيلينسكي كان وديا لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن زيلينسكي يريد إنهاء الصراع وهذا ما أريده أيضا.

وأوضح الرئيس ترامب أن زيلينسكي يقود حربه بشجاعة وهي حرب صعبة.

وفي سياق آخر، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بالهجمات النووية التي استهدفت مدينتي هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.

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ترامب بوتين أوكرانيا روسيا إسرائيل إيران الرئيس الأمريكى زيلينسكي

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