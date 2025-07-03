الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: مكالمة هاتفية جارية حاليا بين بوتين وترامب

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، مساء اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالا هاتفيا.

 

مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

وقال دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية: "المكالمة لا تزال جارية".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس.

 

اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكى

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد أجريا محادثة هاتفية أواسط يونيو الماضي، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بعد المكالمة أن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة وناقشا من بين أمور أخرى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس ترامب خلال اتصاله مع الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم الكرملين على هامش "منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي"، أن موسكو تواصل اتصالاتها عبر قنوات متعددة مع واشنطن.

بوتين: روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى لأوكرانيا والتفاوض معها لإنهاء الحرب

زيلينسكي: مستعد للقاء يجمع ترامب وبوتين لإنهاء الحرب

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين ترامب الرئيس الروسي مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب منتدى سان بطرسبورج الكرملين دميتري بيسكوف

مواد متعلقة

زيلينسكي: هجوم روسي ليلي على أوكرانيا بـ 477 مسيرة و60 صاروخًا

ترامب: رفضت عرضا من بوتين للتوسط بين إسرائيل وإيران

مجموعة السبع تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراضات أمريكا

روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى مع أوكرانيا

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads