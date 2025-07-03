الكرملين: مكالمة هاتفية جارية حاليا بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، مساء اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالا هاتفيا.

مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

وقال دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية: "المكالمة لا تزال جارية".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس.

اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكى

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد أجريا محادثة هاتفية أواسط يونيو الماضي، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بعد المكالمة أن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة وناقشا من بين أمور أخرى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس ترامب خلال اتصاله مع الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم الكرملين على هامش "منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي"، أن موسكو تواصل اتصالاتها عبر قنوات متعددة مع واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.