الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين وترامب، اتصال هاتفي مدته ساعة تناول جميع القضايا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أن اتصالًا هاتفيًا تخطى الـ 60 دقيقة جرى مؤخرًا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

أوكرانيا تتصدر الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين

وأوضح المسئول الروسي أن الأزمة الأوكرانية كانت في صدارة المحادثات، حيث أكد بوتين لترامب أن روسيا ستواصل السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاع، مشددًا على أهمية الحوار بعيدًا عن التصعيد العسكري.

وتابع: بوتين وترامب لم يتطرقا لمسألة وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانية، ولكن الرئيس الروسي أكد لترامب أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها في إزالة أسباب النزاع في أوكرانيا.

 

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب أكدا أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي بين موسكو وكييف.
 

إيران والشرق الأوسط ضمن مباحثات بوتين وترامب

وأضاف أن القضايا المتعلقة بإيران والشرق الأوسط كانت أيضًا محورًا رئيسيًا في الاتصال، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما يشير إلى احتمال وجود مباحثات غير معلنة بشأن ملفات نووية أو أمنية في المنطقة.

فوكس نيوز: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويمنحها "فرصة الازدهار"

ترامب: رفضت عرضا من بوتين للتوسط بين إسرائيل وإيران

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الرئيس الروسي ترامب الرئيس الأمريكى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية موسكو كييف

مواد متعلقة

الكرملين: مكالمة هاتفية جارية حاليا بين بوتين وترامب

لأسباب أمنية، روسيا تلغي العرض العسكري البحري السنوي في سانت بطرسبرج

أوكرانيا توسع الصراع مع روسيا فى أفريقيا، وموريتانيا محطة جديدة لتغذية الإرهاب بساحل القارة

ترامب يكشف عرض وساطة من بوتين لإنهاء صراع إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

اللي مات راح للي أرحم بيه من كل الخلق، الأوقاف تحذر من الشماتة في الموت

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads