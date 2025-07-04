إصابات جراء انفجار بمحطة وقود في روما

ذكرت تقارير إعلامية أن عددًا من الأشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم بحروق بالغة، جراء انفجار وقع بمحطة وقود في حي بشرق روما، الجمعة.

وسُمع دوى الانفجار الضخم بمحطة فيا دي جوردياني للبنزين والديزل وغاز البترول المسال في أنحاء العاصمة الإيطالية.

ونشر موقع "روما توداي"، الإخباري المحلي صورة تظهر سحابة ضخمة من الدخان والنيران فوق محطة الوقود.

وقالت إدارة النقل العام في روما إنها أغلقت محطة مترو تيانو القريبة بناءً على تعليمات من الشرطة.

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