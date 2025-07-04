فردوس عبد الحميد: سعيدة برد فعل الولاد الصغيرين على "حرب الجبالي" وحاولت أصاحبهم علشان يعرفوا شكلي واسمي

عبرت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها باستقبال الجمهور لمسلسل "حرب الجبالي" الذي عرض مؤخرًا، خاصة الشريحة العمرية من سن 10 إلى 13 سنة.

وقالت فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم: "لما لقيت العمل اللي فعلا فيه حاجة ممكن أقدمها، وزملاء محترمين كتير، وحسيت الألفة بيننا وبين الأحداث اللي بيتناولها المسلسل. ده الفيصل في إني أعمل عمل".

وعن سر مشاركة عدد كبير من النجوم في "حرب الجبالي"، قالت فردوس عبد الحميد: "العمل والنص نفسه، وإن الأحداث ممكن تبقى حقيقية ومش مفتعلة، البيت المصري البسيط زي بيوتنا كلنا، اللي فيه الأمهات والإخوات والضراير، واللي فيه ألفة ما بينهم، كل ده جذب زملاء كتير، وكل واحد له دوره الملائم له".

وأشارت فردوس الحميد إلى أنها كانت تشعر بالقلق من تأخر عرض المسلسل رغم انتهاء تصويره قبل فترة قائلة: "المسلسل اتصور في لبنان، وكنا بنخلص تصوير ونخرج مع بعض وكلنا بنحب بعض. كنت قلقانة ليه قعد سنتين ما بيتعرضش، والحمد لله اتعرض وحاسة إن الجمهور معجب بالمسلسل".

أوضحت فردوس عبد الحميد أنها لمست رد فعل الجمهور في الشارع قائلة: "اللي باسطني خصوصًا رد فعل الصبية والبنات الصغيرين من سن 10 لـ 13 سنة، وطبعًا بتصور معاهم وأحاول أصاحبهم علشان يتعودوا على شكلي ويعرفوا اسمي".

وردًّا على سؤال ما أكثر مشهد تأثرت به، قالت فردوس عبد الحميد: "مشهد موت الولد ياسين وجع قلبي أوي، تخيلي ولد يتيم تبنته وهو عمره سنتين، وكبرته ودخل الجامعة، وفجأة بدون سابق إنذار يمرض وهي مش مدركة إنه في خطر فظيع، وأخوه أحمد رزق يديله كليته".

مسلسل "حرب الجبالي" يشارك في بطولته أحمد رزق، رياض الخولي، انتصار، نسرين أمين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبد الله، فردوس عبدالحميد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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