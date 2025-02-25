فردوس عبد الحميد، دخلت الفن من بوابة المسرح وشكلت ثنائية فنية ناجحة مع زوجها المخرج محمد فاضل

تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد اليوم ٢٥ فبراير بعيد ميلادها، وهي تُعد واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر إذ قدّمت أعمالًا مميزة ومتنوعة تركت بصمة في وجدان المشاهدين.

بدايات فردوس عبد الحميد الفنية

وُلدت الفنانة فردوس عبد الحميد في 25 فبراير عام 1947، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969، لتبدأ مسيرتها الفنية في المسرح القومي.

كانت بداية مشوارها السينمائي من خلال فيلم على من نطلق الرصاص للمخرج كمال الشيخ، وذلك عام 1975 ثم كثفت تواجدها في عالم الدراما التليفزيونية ويعد مسلسل ميزو علامة فارقة في مشوارها الفني، كما قدمت أعمالًا أصبحت جزءًا من تاريخ التلفزيون، مثل النوة ومازال النيل يجري، كما تميزت في مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش، الذي يُعد من أشهر الأعمال الكوميدية في تاريخ الدراما.

ثنائية فنية ناجحة مع زوجها محمد فاضل

عاشت الفنانة فردوس عبد الحميد حياة مستقرة مع زوجها محمد فاضل، وكونا معًا عائلة فنية تحمل قيم الإبداع والالتزام، وكان لدعمهما المتبادل دور كبير في نجاح كل منهما على المستوى الفني.

حيث شكلت فردوس عبد الحميد ثنائيًا فنيًا ناجحًا مع زوجها المخرج الكبير محمد فاضل، حيث تعاونا معًا في العديد من الأعمال الهامة، ومن أبرز الأعمال التي قدماها سويا مسلسل السائرون نياما، أدهم وزينات والثلاث بنات، والنورة وفيلم كوكب الشرق، وفيلم ناصر 56 وغيرها من الأعمال الناجحة، وآخر أعمالهما معا مسلسل الضاحك الباكي الذي يقدم قصة حياة نجيب الريحاني.

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