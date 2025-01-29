كيف كانت العلاقة بين نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد بعد الطلاق؟ نجلهما يجيب (فيديو)

كشف المخرج خالد الحلفاوي ابن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، كيف كانت العلاقة بين والده وطليقته الفنانة فردوس عبد الحميد، قبل وفاته.

العلاقة بين نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد

وقال خالد الحلفاوي خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "والدي الفنان نبيل الحلفاوي كانت متداخل بشكل قوي في عائلة أمي فردوس عبد الحميد حتى بعد الانفصال".

تواجد فردوس عبد الحميد في عزاء نبيل الحلفاوي

وأضاف: "تواجد أمي فردوس عبد الحميد في عزاء والدي نبيل الحلفاوي كان طبيعيًّا وغير غريب لأن بينهما عشرة أكثر من 40 سنة".

وتابع: "أخوات أمي فردوس عبد الحميد كانت تجمعهم صداقة قوية مع والدي نبيل الحلفاوي حتى بعد انفصاله عن أمي، وكان بمنزلة أب لأبناء خالتي".

العلاقة بين نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد فضلت جيدة لغاية نهاية حياته.. شاهد التفاصيل#كلمة_أخيرة #لميس_الحديدي#ON pic.twitter.com/8mnYmGoTlR — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) January 28, 2025

وأكد: أن العلاقة بين نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد ظلت طيبة حتى نهاية حياته.



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