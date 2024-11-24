طريقة عمل كيكة البرتقال حلوى الشتاء الشهيرة بخطوات سهلة التحضير

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أنواع الكيك اللذيذة والشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون واعتادت ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة فى فصل الشتاء.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

1 كوب دقيق (حوالي 150 جرام)

1 كوب سكر (حوالي 200 جرام)

1/2 كوب زيت نباتي (حوالي 120 مل)

1/2 كوب عصير برتقال طازج

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

قشر برتقال مبشور (اختياري، للحصول على نكهة أقوى)

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

ادهنّي قالب الكيك بقليل من الزبدة أو الزيت، ثم رشي عليه بعض الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة لتغطية القاع.

في وعاء عميق، ضعي البيض والسكر، واخفقيهم جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي أو باليد ححتىتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزيت وعصير البرتقال والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، قومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة، مع التحريك بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تمتزج المكونات تمامًا.

إذا كنتِ تودين إضافة نكهة البرتقال بشكل أقوى، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور إلى الخليط.

اسكبي الخليط في القالب المعد.

ضعيه في الفرن المسخن مسبقًا واتركيه يُخبز لمدة 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة تمامًا.

يمكن التحقق من نضج الكيكة بإدخال عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.

اتركي الكيكة لتبرد قليلًا في القالب، ثم أخرجيها واتركيها تبرد تمامًا على رف سلكي.

يمكنك تزيين الكيكة بالسكر البودر أو بإضافة صوص البرتقال إذا رغبت.

يمكنك إضافة مكعبات من البرتقال أو بعض الزبيب إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر هشاشة، يمكنك استبدال جزء من الزيت بالزبدة.

استمتعي بتناول كيكة البرتقال مع كوب من الشاي أو القهوة أو العصير حسب الرغبة فهى ذات مذاق لا يقاوم فى جميع حالاتها.

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