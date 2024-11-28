الجمعة 29 نوفمبر 2024
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طريقة عمل كيكة البرتقال لتحلية لذيذة وسريعة التحضير

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال، من طرق الكيك التي ترتبط بفصل الشتاء، فالبرتقال أشهر الفواكه الشتوية، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقتها؛ مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن معظم الأطفال الصغار يفضلون طعمها.

 

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وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها تحلية غير مكلفة.

وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، لها العديد من الوصفات، التي يمكن لكل ست بيت أن تجيد عملها، بدلًا من أن تشتريها بأضعاف تكلفتها، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.


أسرار عمل كيكة البرتقال
 

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب ألا ربع) 
4بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين ألا ربع / ربع كيلو ) 
2ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا 
عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

 

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة

كيكة البرتقال بالقشطة
كيكة البرتقال بالقشطة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

 

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة:

واحد ونصف معلقه كبيره بشر برتقال 
معلقه صغيره فانيليا 
4/3 كوب زبده طريه 
علبة قشطه نستله
كوب وربع سكر 
2/1 كوب عصير برتقال 
4 حبات بيض 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب و4/3 دقيق منخول

خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال والقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبده وعلبة القشطه والسكر، وامزجيهم جيدا.
اضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.
احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.
يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.
يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

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