طريقة عمل الكب كيك فى خطوات بسيطة بمذاق لا يقاوم
طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الشهيرة التى لها شكل مميز لذا يعشقها الصغار كثيرا وتقدم بنكهات وإضافات مختلفة حسب الرغبة.
وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بالنكهات المختلفة لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.
وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الكب كيك.
مكونات عمل الكب كيك:-
كوب وربع (1¼) دقيق أبيض منخول
نصف كوب (½) سكر
نصف كوب (½) زبدة طرية أو زيت نباتي
2 بيضة
نصف كوب (½) حليب
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
طريقة عمل الكب كيك:-
- سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.
- حضري صينية الكب كيك وضعي فيها أوراق الكب كيك (كبسولات الورق).
- في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
- في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر جيدا حتى يصبح القوام كريمي.
- أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.
- أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل بالتناوب مع الحليب، مع التقليب برفق حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.
- صبي الخليط في قوالب الكب كيك، مع ترك ثلث القالب فارغ للسماح بارتفاع الكب كيك أثناء الخبز.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 15–20 دقيقة، أو حتى يتحول لون الكب كيك إلى ذهبي ويمكن اختبار النضج باستخدام عود خشبي.
- اتركي الكب كيك يبرد تماما قبل التزيين بالكريمة أو الشيكولاتة أو أي تزيين آخر حسب الرغبة.
- يمكن تزيين الكب كيك بكريمة الزبدة بالفانيليا أو الشيكولاتة، مع رشات ملونة أو شيكولاتة مبشورة، أو فواكه صغيرة أو قطع فراولة، أو سكر بودر أو صوص الكراميل.
- لا تفرطي في خلط العجينة حتى لا يصبح الكب كيك قاسي.
- تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- يمكنك إضافة الكاكاو للحصول على كب كيك بالشيكولاتة، أو بشر الليمون لنكهة منعشة.
ولعمل الكيكة العادية
مكونات عمل الكيكة العادية:-
أكواب دقيقة
5 بيضات
كوب لبن حليب
كوب سمن على زيت
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
2 كوب سكر
طريقة عمل الكيكة العادية:
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.
- ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.
- ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.
- ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.
- ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.
- ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.
- نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.
- بعدها نخرج الكيك من الفرن.
- ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.
- وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.
- ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.
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