الإثنين 06 يناير 2025
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صحة ومرأة

تحلية شتوية لذيذة وموفرة، طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة كيكة البرتقال
طريقة كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال، من طرق الكيك التي ترتبط بفصل الشتاء، فالبرتقال أشهر الفواكه الشتوية، د ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقتها؛ مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن معظم الاطفال الصغار يفضلون طعمها.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها تحلية غير مكلفة.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، لها العديد من الوصفات، التي يمكن لكل ست بيت أن تجيد عملها، بدلًا من أن تشتريها بأضعاف تكلفتها، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

أسرار عمل كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 

200 جرام سكر (:كوب ألا ربع) 

4بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة 

250 جرام دقيق (كوبين ألا ربع / ربع كيلو ) 

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 

باكو فانيليا 

عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

كيكة البرتقال بالقشطة
كيكة البرتقال بالقشطة

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة:

واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال 

ملعقة صغيره فانيليا 

4/3 كوب زبدة طرية 

علبة قشطة نستلة

كوب وربع سكر 

2/1 كوب عصير برتقال 

4 حبات بيض 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

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خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال والقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبده وعلبة القشطه والسكر، وامزجيهم جيدا.

اضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

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