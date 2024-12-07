طريقة عمل كيكة البرتقال، قدميها مع الشاي في الطقس البارد

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك التي تقدم عادة في المنزل حيث تقدمها الأمهات منذ فترات طويلة ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب عصير برتقال طازج

3 بيضات

½ كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قشر برتقال مبشور (اختياري)

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت ورشيه بالقليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح المزيج كريميًا وفاتح اللون.

أضيفي الزيت، عصير البرتقال، الفانيليا، وقشر البرتقال المبشور (إن وجد)، واخلطي جيدًا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط المكونات السائلة مع التحريك بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط تمامًا.

صبي الخليط في قالب الكيك المجهز ووزعيه بالتساوي.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (يمكن اختبار النضج بإدخال عود خشبي في المنتصف؛ إذا خرج نظيفًا فالكيكة جاهزة).

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب.

يمكن تزيينها بسكر بودرة أو شرائح برتقال حسب الرغبة.

للحصول على نكهة برتقال أقوى، استخدمي عصير برتقال طازج وقشر برتقال مبشور طازج.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

3 كوب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن والكاكاو ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، يث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- ويجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- ويجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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