السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال، قدميها مع الشاي في الطقس البارد

كيكة البرتقال، فيتو
كيكة البرتقال، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك التي تقدم عادة في المنزل حيث تقدمها الأمهات منذ فترات طويلة ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة البرتقال.

 

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب عصير برتقال طازج

3 بيضات

½ كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قشر برتقال مبشور (اختياري)

 

طريقة عمل كيكة البرتقال:

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • ادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت ورشيه بالقليل من الدقيق لمنع الالتصاق.
  • في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدًا.
  • في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح المزيج كريميًا وفاتح اللون.
  • أضيفي الزيت، عصير البرتقال، الفانيليا، وقشر البرتقال المبشور (إن وجد)، واخلطي جيدًا.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط المكونات السائلة مع التحريك بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط تمامًا.
  • صبي الخليط في قالب الكيك المجهز ووزعيه بالتساوي.
  • أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (يمكن اختبار النضج بإدخال عود خشبي في المنتصف؛ إذا خرج نظيفًا فالكيكة جاهزة).
  • اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب.
  • يمكن تزيينها بسكر بودرة أو شرائح برتقال حسب الرغبة.
  • للحصول على نكهة برتقال أقوى، استخدمي عصير برتقال طازج وقشر برتقال مبشور طازج.
طريقة عمل كيكة البرتقال 
طريقة عمل كيكة البرتقال 

ولعمل كيكة الشيكولاتة 

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

3 كوب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

 

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

-  نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن والكاكاو ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

-  نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

-  نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

-  نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، يث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- ويجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- ويجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

txt

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة

txt

طريقة عمل كيكة الروانى، بنكهة جوز الهند المميزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال مكونات عمل كيكة البرتقال الكيك الكيكة الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل البان كيك، حلويات غربية سريعة التحضير وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكب كيك في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل الكيكة بالزبدة "الباوند كيك"

طريقة عمل الكب كيك، حلوى لذيذة يعشقها الصغار

الأكثر قراءة

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

بعد مفاجأة جدة المجني عليه، اليوم فصل جديد بمحاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق

بعد حديثها عن مصير الأسد، إيران تبدأ في إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 40 جنيهًا وقفزة خيالية للعنب المستورد بسوق العبور

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

الكابوريا بـ 135 جنيها والبلطي في متناول اليد، أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

منوعات

المزيد

بعد أكثر من 3350 عاما من وفاته، إعادة بناء وجه الفرعون المصري أمنحتب الثالث (صور)

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية