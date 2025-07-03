الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: جنرالات الجيش يضغطون لإنهاء حرب غزة تجنبا للمزيد من الخسائر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن المؤسسة العسكرية تضغط لإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والتكلفة البشرية المتزايدة.

جيش الاحتلال يفضل إنهاء حرب غزة

قالت الصحيفة، إن قيادة جيش الاحتلال ترى أن الأهداف العسكرية الكبرى قد تحققت نسبيًا، وإن الاستمرار في القتال لفترة طويلة قد يعرض الجنود لخسائر أكبر دون تحقيق مكاسب استراتيجية إضافية.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى وجود تباين واضح في المواقف بين القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين المؤسسة العسكرية، حيث لا يزال نتنياهو مترددًا في تحديد موعد لإنهاء الحرب دون التوصل إلى صفقة شاملة.

ترامب يعلن وقف الحرب فى غزة الإثنين المقبل

فى ذات السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مسئولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان رسميًا عن اتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة يوم الإثنين المقبل، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في مسار الحرب المستمرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا.

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جيروزاليم بوست جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حرب غزة غزة

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