أكسيوس: أمريكا تؤيد تمديد الهدنة بغزة إذا فشل الاتفاق النهائي

كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لدعم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال فترة أقصاها 60 يومًا، بشرط أن تكون المفاوضات جادة ومستمرة.

شرط الجدية في التفاوض بشأن غزة

قالت المصادر إن البيت الأبيض يراقب عن كثب مجريات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وإن دعم التمديد مرهون بـ وجود تقدم حقيقي في المحادثات، استمرار التزام الطرفين بالهدوء، قبول مبدئي ببنود صفقة تشمل تبادل أسرى وإعادة إعمار تدريجي.

لا اتفاق = لا وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة لا ترغب في إعلان وقف دائم لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي دون اتفاق شامل، لكنها ترى أن التمديد المؤقت سيمنح الوسطاء مزيدًا من الوقت لجسر الهوة بين الطرفين.



وزير خارجية الاحتلال يتحدث عن صفقة وشيكة فى غزة

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات الأخيرة، تُشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جدعون ساعر قوله: “نتلقى إشارات إيجابية من الوسطاء بشأن التقدم في المحادثات.. الفرصة قائمة لإنجاز صفقة، لكن المسألة تتوقف على حسم القرار من الطرف الآخر ”حركة حماس"، وفق زعمه.

وزعم جدعون ساعرـ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منفتحة على التفاوض، ولكن دون التخلي عن أهدافها الاستراتيجية في غزة.

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