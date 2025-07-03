وزيرة خارجية النمسا تزور الهلال الأحمر وتشارك في تجهيز المساعدات الغذائية إلى غزة (صور)

استقبل الهلال الأحمر المصري، بياته ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا، والسفير النمساوي بالقاهرة جورج بوستينجر، والوفد المرافق لهما.

وكان استقبال الوزيرة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، للتعرف على أنشطة الهلال والاطلاع على جهود مصر في دعم الإنساني والإغاثي المقدم لغزة.

وفي لفتة إنسانية، شاركت وزيرة خارجية النمسا بياته ماينل، خلال زيارتها مركز تعبئة وتجهيز المساعدات بالمركز العام، في تجهيز إحدى صناديق المساعدات الغذائية إلى غزة، وبعث رسالة دعم إلى الأهالي عبر صناديق الهلال الأحمر المصري.

ووقعت "ماينل" على إحدى صناديق المساعدات الإغاثية التابعة للهلال الأحمر المصري، في رسالة دعم إلى أهالي قطاع غزة، تحمل كلمات: "رسالة صادقة من القلب، إلى كل من تحمل الألم والظروف، من النمسا نرسل محبتنا".

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