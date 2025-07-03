الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

بن غفير يدعو إلى احتلال قطاع غزة بأكمله

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى احتلال قطاع غزة بأكمله، وتحدث عن  "فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".

هتافات الفرح من حماس

وأضاف بن غفير في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "أسمع هتافات الفرح من حماس، يجب ألا نصل إلى هذا الوضع. إن لم نُسقط حماس، فسيعاني أطفالنا".

لا يملك تفويضا بعدم إسقاط حماس

وتابع: "أتوقع أن ينضم إلي سموتريتش، وأن نذهب معا إلى نتنياهو ونقول له إنه لا يملك تفويضا بعدم إسقاط حماس.. علينا احتلال قطاع غزة بأكمله وتشجيع الهجرة. كفى أعذارا، هذه فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".

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