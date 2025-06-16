طرق العناية الطبيعية بالبشرة الدهنية مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

طرق العناية الطبيعية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، تعاني كثير من النساء من مشاكل البشرة الدهنية بشكل مضاعف، حيث تزداد الإفرازات الدهنية، وتظهر اللمعة الزائدة، وتتفتح المسام، ويزداد احتمال ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.





لذلك فإن العناية بالبشرة الدهنية في الصيف تحتاج إلى روتين خاص يعتمد على التوازن، والتنظيف المستمر، والترطيب المناسب باستخدام مكونات طبيعية لطيفة وفعالة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة الدهنية في الصيف تحتاج إلى روتين منتظم ومكونات طبيعية فعالة لا تسبب انسداد المسام أو تهيج البشرة.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الطبيعة تقدم لنا حلولًا بسيطة وآمنة لتقليل إفراز الزيوت، وتنظيف البشرة، وتوفير التبريد والراحة لها في أجواء الصيف الحارة والرطبة.



كما أنه مع الالتزام بروتين يومي بسيط ومتوازن يجعل البشرة الدهنية أكثر صفاءً ونضارة، ويقلل من ظهور البثور والمشاكل المرتبطة بها.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة الدهنية خلال الصيف، مع التركيز على خطوات يومية وأساليب يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل:

أولًا: فهم طبيعة البشرة الدهنية في الصيف



العناية بالبشرة الدهنية

البشرة الدهنية تنتج كمية زائدة من الزهم (الزيوت الطبيعية) بسبب النشاط المرتفع للغدد الدهنية. ومع ارتفاع الحرارة والرطوبة في الصيف، يزداد هذا النشاط، ما يؤدي إلى:

ظهور لمعان زائد على الوجه.

انسداد المسام وظهور البثور.

تهيج الجلد وصعوبة ثبات المكياج.

ازدياد فرص تكون الرؤوس السوداء.

لكن بالرغم من هذه التحديات، فإن البشرة الدهنية تظل من أنواع البشرة القوية والأقل عرضة لظهور التجاعيد المبكرة، بشرط العناية بها بطريقة صحيحة وطبيعية.

ثانيًا: خطوات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية صيفًا



1. تنظيف البشرة مرتين يوميًا

التنظيف المنتظم هو أولى خطوات العناية بالبشرة الدهنية:

استخدمي غسولًا طبيعيًا مثل خليط من ماء الورد مع الشاي الأخضر، أو امزجي ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان مع ماء الورد للحصول على غسول لطيف يقشر وينظف بلطف.

يمكن استخدام ماء الخيار أو منقوع النعناع البارد كتونر طبيعي لغلق المسام بعد الغسيل.

2. تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا

التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنع انسداد المسام:

استخدمي مقشر طبيعي من السكر والعسل والليمون (للبشرة غير الحساسة)، أو دقيق الحمص مع الزبادي لتقشير لطيف ومضاد للبكتيريا.

تجنبي الإفراط في التقشير، لأن ذلك قد يحفز البشرة لإنتاج المزيد من الدهون.

3. استخدام ماسكات طبيعية ماصة للدهون

الماسكات تساعد في تقليل اللمعان وتنظيف المسام بعمق:

ماسك الطين الأخضر أو الطين المغربي: يخلط مع ماء الورد ويوضع لمدة 15 دقيقة مرة أسبوعيًا.

ماسك بياض البيض مع قطرات من عصير الليمون: يشد المسام ويقلل من الإفرازات الدهنية.

ماسك الزبادي مع الخيار المبشور: يلطف ويرطب ويبرد البشرة، ويناسب الأيام شديدة الحرارة.

4. الترطيب الخفيف والضروري

من الأخطاء الشائعة تجنب ترطيب البشرة الدهنية، لكن البشرة التي لا تُرطب بشكل صحيح تزيد من إفراز الدهون لتعويض الجفاف.

استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي، فهو خفيف ومهدئ ومناسب للصيف.

يمكن استخدام زيت طبيعي خفيف مثل زيت الجوجوبا أو زيت بذور العنب بكمية صغيرة ليلًا، لأنهما يوازنان إنتاج الزهم ولا يسدان المسام.

5. استخدام واقٍ من الشمس طبيعي

التعرض المباشر للشمس يزيد من الالتهابات وظهور الحبوب:

يمكن تحضير واقٍ طبيعي من زيت جوز الهند مع أكسيد الزنك، أو استخدام جل الألوفيرا مع زيت بذور التوت الأحمر (له حماية طبيعية من أشعة الشمس).

اختاري الواقيات الشمسية الخالية من الزيوت والمخصصة للبشرة الدهنية عند الخروج.

وصفات للبشرة الدهنية

ثالثًا: التغذية ونمط الحياة وتأثيرهما على البشرة



أكثري من شرب الماء (على الأقل 8 أكواب يوميًا) للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

تجنبي الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والمقليات، والسكريات الزائدة.

ركزي على تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الجزر، الخيار، الطماطم، والبرتقال.

احرصي على النوم الجيد والمنتظم، لأن قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات وبالتالي تزيد من مشاكل البشرة.

خامسًا: نصائح هامة لتجنب تفاقم مشاكل البشرة الدهنية صيفًا



لا تلمسي وجهك كثيرًا أثناء اليوم لتجنب انتقال البكتيريا.

استخدمي مناديل ورقية أو مناديل مخصصة لامتصاص الزيوت الزائدة عند الحاجة.

نظّفي أدوات المكياج باستمرار، وتجنبي استخدام مستحضرات ثقيلة.

امتنعي عن استخدام المنتجات التي تحتوي على كحول أو عطور قوية.

إذا تم اتباع هذه النصائح باستمرار، يمكن لأي امرأة أن تحافظ على بشرتها الدهنية نظيفة وصحية ومتوازنة طوال فصل الصيف.

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