الأكثر انتشارًا بين السيدات، أعراض مرض الروماتويد

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل, وعلى الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض ومنع تلف المفاصل الدائم.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب آلام المفاصل والالتهابات والأضرار في جميع أنحاء الجسم.

الروماتويد, فيتو

عادة ما يحدث تلف المفاصل الذي يسببه التهاب المفاصل الروماتويدي على جانبي الجسم.

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لذلك، إذا أصيب مفصل في إحدى الذراعين أو الساقين، فمن المحتمل أن يتأثر نفس المفصل في الذراع أو الساق الأخرى أيضًا، وهذه هي إحدى الطرق التي يميز بها الأطباء التهاب المفاصل الروماتويدي عن الأشكال الأخرى من التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام (OA).

تعمل العلاجات بشكل أفضل عندما يتم تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا، لذلك من المهم معرفة العلامات.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

يتميز التهاب المفاصل الروماتويدي بأعراض الالتهاب والألم في المفاصل، ويعد مرضًا مزمنًا، وتزداد هذه الأعراض والعلامات خلال الفترات المعروفة باسم التوهجات أو التفاقم، وتُعرف الأوقات الأخرى بفترات الهدنة، حيث يمكن أن تختفي الأعراض تمامًا.

وتؤثر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عادة على المفاصل في اليدين والمعصمين والركبتين، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأنسجة والأعضاء في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الرئتين والقلب والعينين.

ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

ألم أو وجع في أكثر من مفصل

تصلب في أكثر من مفصل

الألم والتورم في أكثر من مفصل

نفس الأعراض المشتركة على جانبي الجسم

فقدان وظيفة المفاصل وتشوهات

تعب

حمى منخفضة

فقدان الشهية

ضعف

وتختلف الأعراض من خفيفة إلى شديدة، ومن المهم عدم تجاهل الأعراض، حتى لو جاءت وتذهب، إن معرفة العلامات المبكرة لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي تساعد على علاجه وإدارته بشكل أفضل.

أسباب وعوامل خطر التهاب المفاصل الروماتويدي

يوجد عدد من العوامل الوراثية والبيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب الأصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية وهو نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي في الجسم لأنسجة الجسم السليمة ومع ذلك، فإن الأسباب أو المحفزات المحددة لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي ليست معروفة بعد.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يرسل جهازك المناعي أجسامًا مضادة إلى بطانة مفاصلك كجزء من عملية المرض, وتهاجم هذه الأجسام المضادة الأنسجة المبطنة للمفاصل، مما يتسبب في انقسام الخلايا المبطنة (الخلايا الزليلية) والمساهمة في حدوث الالتهاب، خلال هذه العملية يتم إطلاق مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالعظام والغضاريف والأوتار والأربطة القريبة.

إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، فسوف يتضرر المفصل ويفقد شكله ومحاذاته، ويصبح مدمرًا في النهاية.

عوامل الخطر

العمر، تكون بداية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هي الأعلى بين البالغين في الخمسينيات من عمرهم وفقًا لموقع "healthline" الطبي، ويستمر الخطر في الزيادة مع تقدم العمر بالنسبة للذكور، وغالبًا ما يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عند السيدات خلال سنوات الإنجاب.

مرض الروماتويد, فيتو

الجنس، السيدات هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مرتين إلى ثلاث مرات من الذكور.

علم الوراثة، الأشخاص الذين يولدون بجينات معينة، تسمى الأنماط الجينية HLA من الدرجة الثانية، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي, وقد يكون خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أعلى عندما يعاني الأشخاص الذين لديهم هذه الجينات من السمنة أو يتعرضون لعوامل بيئية مثل التدخين.

التعرض المبكر للتدخين، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الأطفال الذين تدخن أمهاتهم لديهم ضعف خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عند البالغين.

التدخين، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

البدانة، يمكن أن تزيد الإصابة بالسمنة من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

نظام الغذائي، يرتبط الاستهلاك العالي للصوديوم والسكر (خاصة الفركتوز) واللحوم الحمراء والحديد بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.