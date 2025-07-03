طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي، زي الجاهز وأحلى

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن من المثلجات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر وهو يعتبر من الحلوى المنزلية الاقتصادية التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الأرز باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل مثل الجاهز لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الأرز باللبن.

مكونات عمل الأرز باللبن:

½ كوب أرز مصري مغسول

1 لتر حليب كامل الدسم

½ كوب كريمة لباني (كريمة طبخ أو خفق)

¾ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء بارد

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

رشة ملح صغيرة

قرفة مطحونة أو مكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الأرز باللبن:

في قدر على النار، ضعي الأرز مع كوب ماء ورشة ملح، واتركيه حتى يسلق نصف سلقة ويشرب الماء.

أضيفي الحليب إلى الأرز وقلبي جيدا.

اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويمتص جزء من الحليب.

أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب.

ثم أضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب.

أضيفي خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

استمري في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كريمي.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة وقلبي جيدا.

اسكبي الأرز باللبن في أطباق التقديم.

اتركيه ليبرد قليلا، ثم زينيه بالقرفة أو المكسرات حسب الذوق.

يمكن تقديمه دافئ أو بارد.

نصائح لنجاح الوصفة، استخدمى الحليب كامل الدسم ليمنح الطبق قوام أغنى.

الكريمة اللباني تضيف نكهة كريمية مميزة وتزيد من فخامة الطبق.

يمكن الاستغناء عن النشا للحصول على قوام خفيف، أو زيادته للحصول على قوام أثقل.

يفضل التحريك المستمر بعد إضافة النشا لتجنب التكتلات.

قدميه في كاسات شفافة وزينيه بمربى أو عسل أو فواكه مجففة.

أضيفي له قليلا من جوز الهند المبشور أو بشر البرتقال لنكهة مختلفة.

طريقة عمل الأرز باللبن

ولعمل المهلبية

مكونات عمل المهلبية:

4 أكواب من الحليب السائل

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري لإضافة نكهة)

للتزيين

فستق حلبي مطحون، قرفة، أو جوز هند حسب الرغبة

طريقة عمل المهلبية:

في كوب صغير، نذيب النشا في نصف كوب من الحليب البارد جيدا حتى لا يتكتل.

نضع باقي كمية الحليب (3.5 أكواب) في قدر على نار متوسطة، ونضيف السكر إليه، مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما.

عندما يسخن الحليب وقبل أن يغلي، نضيف خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر.

نستمر بالتحريك حتى يثخن الخليط ويأخذ قوام المهلبية المعروف.

ثم نضيف ماء الزهر أو ماء الورد ونحرك قليلا.

نوزع المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة، ونتركها تبرد قليلا ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما.

عند التقديم، نزين الوجه بالفستق الحلبي أو القرفة أو جوز الهند حسب الرغبة.

يمكن استخدام حليب نباتي (مثل حليب اللوز أو جوز الهند) لجعل الوصفة نباتية.

يمكن تقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل أو محليات طبيعية.

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