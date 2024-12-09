حلوة منزلية شهيرة ولذيذة، طريقة عمل الرز بلبن

طريقة عمل الرز بلبن، الأرز باللبن من الحلوى المثلجة الشهيرة التى تقدم عادة فى المنزل ولها ذات مذاق مميز ولا يقاوم يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الرز بلبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الرز بلبن.

مكونات عمل الرز بلبن:

1 كوب أرز مصري.

4 أكواب حليب كامل الدسم.

1 كوب ماء.

1/2 كوب سكر (أو حسب الرغبة).

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في 1/4 كوب ماء.

رشة ملح.

مكسرات للتزيين (حسب الرغبة).

طريقة عمل الرز بلبن:

اغسلي الأرز جيدًا بالماء البارد حتى تصبح المياه صافية.

ضعي الأرز في قدر مع كوب الماء ورشة الملح.

ضعيه على نار متوسطة واتركيه حتى يمتص الأرز الماء تمامًا ويصبح طريا.

أضيفي الحليب تدريجيا إلى الأرز المسلوق مع التحريك المستمر.

بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، أضيفي السكر والفانيليا.

أضيفي النشا المذابة تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يثخن الخليط.

استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك باستمرار لمنع الالتصاق.

صبي الأرز بلبن في أطباق التقديم ودعيه يبرد قليلًا، ثم زينيه بالمكسرات أو القرفة حسب الرغبة.

للحصول على قوام كريمي، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة بعد رفع القدر عن النار.

يمكن تقديم الأرز بلبن ساخن أو بارد حسب الرغبة.

طريقة عمل الرز بلبن

فوائد اللبن الحليب

واللبن الحليب من المشروبات الطبيعية المهمة التى تحتوى على البروتين والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ومن فوائد الحليب:-

اللبن يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان، وتناول اللبن قبل النوم يساهم في تعزيز امتصاص هذه المعادن، مما يساعد على تحسين صحة العظام.

الكالسيوم يلعب دور في تنظيم عملية النوم، حيث يساهم في إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم.

اللبن يحتوي على البروتينات، وخاصة الكازين، الذي يتم هضمه ببطء، هذا يعني أن تناول اللبن قبل النوم يمد الجسم بالبروتين لفترة طويلة، مما يساعد في إصلاح الأنسجة وبناء العضلات أثناء النوم، لذا، يعتبر اللبن خيار مثالي للرياضيين أو لأولئك الذين يسعون للحفاظ على كتلة عضلية صحية.

اللبن غني بمركبات التربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دور أساسي في إنتاج السيروتونين، الذي يتحول بدوره إلى الميلاتونين، هذه العملية تعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء، مما يسهل الدخول في النوم ويساعد على تحسين جودته، لذا، يُنصح بتناول اللبن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم أو الأرق.

يحتوي اللبن على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتناول اللبن قبل النوم يساعد في تحسين الهضم، مما يساهم في تجنب أي مشكلات هضمية قد تؤثر على النوم، وتحسين صحة الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، مما يجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية في اليوم التالي.

اللبن منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، مما يجعله بديل صحي للوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات أو الدهون.

بفضل مذاقه اللذيذ وفوائده العديدة، يمكن أن يكون اللبن قبل النوم خيار ممتاز لزيادة الرفاهية العامة وتعزيز نوعية النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.