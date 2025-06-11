طريقة عمل الأرز باللبن، زي الجاهز وأحلى وأوفر

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن من المحاور المنزلية التى تقدم كمثلجات فى فصل الصيف ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وطريقة عمل الأرز باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وتغذيتهم لأن الأرز باللبن له قيمة غذائية عالية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الأرز باللبن.

مكونات عمل الأرز باللبن:-

1 كوب أرز مصري مغسول

1 لتر حليب كامل الدسم

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في نصف كوب حليب بارد

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد (اختياري)

رشة ملح

قشطة أو وش وش اللبن (لوجه الكراميل)

سكر بودرة (للتحمير)

زبدة صغيرة أو قطعة صغيرة من القشطة (اختياري للوجه)

طريقة عمل الأرز باللبن:-

في قدر، اغلي كمية من الماء مع رشة ملح.

أضيفي الأرز واطهيه حتى ينضج تماما ويشرب الماء (بدون أن يكون معجن).

في قدر آخر، سخني الحليب على نار متوسطة.

أضيفي الأرز الناضج إلى الحليب واتركيه يغلي مع التحريك.

ذوبي النشا في نصف كوب حليب بارد.

أضيفيه إلى الخليط مع السكر وقلبي باستمرار حتى يثقل القوام.

أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.

صبي الخليط في أطباق فرن أو بايركس صغيرة.

اتركيها تبرد قليلا (10 دقائق تقريبا).

ضعي على الوجه ملعقة صغيرة من القشطة أو الزبدة أو وش اللبن.

رشي طبقة خفيفة من السكر البودرة على السطح.

ادخلي الأطباق تحت الشواية (الفرن من فوق فقط) لمدة دقائق حتى يتحمر الوجه ويصبح مكرمشا وذهبي اللون.

راقبي جيدا حتى لا يحترق الوجه.

استخدام قشطة الوجه (وش اللبن) يعطي طعم غني ووجه محمر ومقرمش.

يمكن استخدام شعلة البوتاجاز (لو متوفرة) بدلا من الفرن لتحمير الوجه مباشرة.

ضعي الأرز باللبن في الثلاجة بعد أن يبرد تماما، ويقدم بارد أو دافئ حسب الرغبة.

زيني الوجه برشة قرفة، فستق مجروش أو جوز هند حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز باللبن

ولعمل الكريم كراميل

مكونات عمل الكريم كراميل:-

للكراميل

نصف كوب سكر

ملعقتان كبيرتان ماء

للكريم

3 بيضات

كوبان من الحليب

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الكريم كراميل:-

في قدر صغير على نار متوسطة، يوضع السكر والماء.

يترك حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي.

يسكب مباشرة في قاع قوالب الكريم كراميل (رامكين أو قوالب صغيرة).

يسخن الحليب حتى يصبح دافئا دون أن يغلي.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا.

يضاف الحليب الدافئ إلى خليط البيض تدريجيا مع التحريك المستمر.

يسكب الخليط فوق الكراميل في القوالب.

توضع القوالب في صينية مملوءة بالماء الساخن (حمام مائي).

تخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 160 مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة، أو حتى يتماسك الخليط.

يترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

عند التقديم، يقلب الكريم كراميل في طبق التقديم ليظهر صوص الكراميل من الأعلى.

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