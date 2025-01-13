فوائد الطماطم، تخفض نسبة الكوليسترول وتعالج أمراض اللثة

تحتوي الطماطم على مادة تسمى الليكوبين، والتي تمنحها لونها الأحمر الزاهي وتساعد في حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

وبنفس الطريقة، يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتحتوي الطماطم أيضًا على البوتاسيوم وفيتامينات B وE ومغذيات أخرى.

الجهاز المناعي

الليكوبين هو مضاد للأكسدة - فهو يحارب الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر البخلايا وتؤثر على الجهاز المناعي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ولهذا السبب، فإن الأطعمة الغنية بالليكوبين، مثل الطماطم، قد تجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة أو المعدة أو البروستاتا، وتظهر بعض الأبحاث أنها قد تساعد في منع المرض في البنكرياس والقولون والحلق والفم والثدي وعنق الرحم أيضًا.

القلب

يساعد الليكوبين أيضًا في خفض مستويات LDL أو الكوليسترول "الضار"، وكذلك ضغط الدم، وقد يقلل ذلك من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتعمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الطماطم، مثل فيتامينات B وE ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، على تعزيز صحة القلب أيضًا.

العيون

تحتوي الطماطم على مواد تسمى اللوتين والزياكسانثين والتي قد تساعد في حماية العين من الضوء الأزرق الذي تنتجه الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

كما أنها قد تساعد في منع العيني من الشعور بالتعب وتخفيف الصداع الناتج عن إجهاد العين، وتظهر بعض الأبحاث أنها قد تجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بشكل أكثر خطورة من السبب الرئيسي للعمى وهو الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الرئتين

تظهر الدراسات أن الطماطم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو وقد تساعد في منع انتفاخ الرئة، وهي حالة تتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين ببطء.

ويكون ذلك لأن الليكوبين واللوتين والزياكسانثين، من بين مضادات الأكسدة الأخرى، تحارب المواد الضارة في دخان التبغ، وهو السبب الرئيسي لانتفاخ الرئة.

الأوعية الدموية

يؤدي إدخال المزيد من الطماطم في النظام الغذائي إلى تقليل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

و تشير الدراسات إلى أنها قد تخفف الالتهاب، وتعزز جهاز المناعة، وتخفض مستويات الكوليسترول، وتمنع تجلط الدم، وكل هذا يساعد في منع السكتات الدماغية.

صحة الفم

وأظهرت الدراسات أن الليكوبين قد يساعد في علاج أمراض اللثة والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن بنفس الطريقة التي قد يساعد بها في منع السرطان - من خلال مكافحة الجذور الحرة.

لكن تناول الكثير من الطماطم النيئة يمكن أن يتلف مينا الأسنان - بفضل الكمية العالية من الحمض - والتنظيف بالفرشاة بعد ذلك مباشرة يمكن أن يجعل الأمر أسوأ، من الجيد الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

الجلد

يساعد الليكوبين الموجود في الطماطم في الحماية من الشمس، وبرغم إنه ليس بديلًا عن الكريم الواقي من الشمس، ولا توضع على البشرة، ومع ذلك، فهو يساعد من خلال العمل على الخلايا من الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.