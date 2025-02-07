الجمعة 07 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طبيبة أمريكية تنصح بتناول الأفوكادو مع الطماطم لهذا السبب

الأفوكادو والطماطم
الأفوكادو والطماطم

الأفوكادو والطماطم من أكثر الأطعمة المحبوبة في العالم، ولكل منهما مجموعة خاصة من العناصر الغذائية.

وكشفت كريستي ليونج، طبيبة أمريكية فوائد تناول الأفوكادو مع الطماطم بحسب Times of india.

فوائد تناول الأفوكادو مع الطماطم 

عندما تأكل الأفوكادو مع الطماطم، فإنك تمتص 7 أضعاف الليكوبين الصحي للقلب من الطماطم"، والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة موجود في الطماطم، قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصه بكفاءة.

و تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو الجسم على امتصاص الليكوبين أكثر من تناول الطماطم وحدها.

وتحتوي الطماطم على فيتامينات أ، د، هـ، ك، وكلها تتطلب الدهون لامتصاصها ويوفر الأفوكادو الدهون اللازمة، مما يضمن لجسم الإنسان الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم.

تحتوي الطماطم على سكريات طبيعية، ولكن عند تناولها مع الدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو، فإنها تخلق استجابة سكرية متوازنة، وهذا يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعزز مستويات الطاقة المستدامة.

وقالت الدكتورة ليونج إن زيت الزيتون يمكن أن يكون له نفس التأثير أيضًا وتحيط الدهون بالليكوبين وتشكل بنية أكثر استقرارًا تساعدك على امتصاصه بشكل أفضل".

سلطة الأفوكادو والطماطم 
 

ونصحت بأنه يمكن الجمع بين الأفوكادو والطماطم لصنع مزيج لذيذ وصحي في أطباق متنوعة.

 تتكون سلطة الأفوكادو والطماطم التقليدية من الأفوكادو والطماطم المقطعة إلى مكعبات مع زيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب الطازجة.

ويتكون خبز الأفوكادو والطماطم من الأفوكادو المهروس الكريمي مع شرائح الطماطم الطازجة على خبز الحبوب الكاملة.

تتكون عجة الأفوكادو والطماطم من مزيج من البيض المخفوق والأفوكادو الطازج والطماطم لوجبة إفطار غنية بالبروتين.

 وأخيرًا، تجمع لفائف الأفوكادو والطماطم بين المكونات وبعض الخضار والصلصة الخفيفة، ملفوفة في خبز التورتيلا، للحصول على وجبة كاملة يمكنك تناولها.

وأوضحت أن هناك فوائد متعددة للأفوكادو والطماطم حيث يرتبط الليكوبين الموجود في الطماطم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة، كما يعمل الأفوكادو على تعزيز امتصاص الليكوبين، مما يزيد من هذه التأثيرات الوقائية. 

ويحتوي كل من الأفوكادو والطماطم على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري. 

الأفوكادو يحسن ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

الافوكادو، فؤائد جمة للرجال والسيدات

وتعمل الألياف الموجودة في الأفوكادو على تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء، بينما تساعد الطماطم في الهضم من خلال توفير الترطيب والألياف،  ويعملان معًا على دعم الهضم السلس ومنع الإمساك.

و يوفر الأفوكادو دهونًا صحية تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تحتوي الطماطم على سعرات حرارية منخفضة ولكنها غنية بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن والحفاظ عليه.

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