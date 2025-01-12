فوائد قناع الفحم للبشرة وطريقة صنعه بالمنزل

الفحم النشط هو مسحوق أسود عديم الرائحة مصنوع من الفحم العادي الذي تعرض للحرارة، ويؤدي تسخين الفحم إلى درجة حرارة عالية إلى تكوين جيوب أو ثقوب صغيرة، مما يجعله شديد الامتصاص.

أظهرت الأبحاث أنه بسبب طبيعته الماصة، يمكن للفحم النشط أن يسحب السموم من الجسم، ولهذا السبب، يتم استخدامه عادة لامتصاص السموم في المعدة لعلاج التسمم والجرعات الزائدة من المخدرات.

أصبح الفحم النشط أيضًا مكونًا شائعًا في منتجات التجميل والعناية بالبشرة.

بينما يمكن شراء أقنعة الفحم، ويمكن أيضًا صنعها في المنزل، ونستعرض قي التقرير التالي كيفية صنع قناع الفحم في المنزل والعديد من وصفات الوصفات التي يمكن تجربتها.

قناع الفحم، فيتو

ما هي فوائد قناع الفحم؟

يوجد الفحم النشط في العديد من منتجات العناية الشخصية، بما في ذلك المنظفات والمستحضرات والصابون والزيوت وحتى معاجين الأسنان، ولقد أصبح أيضًا مكونًا شائعًا لأقنعة الوجه.

يعتقد بعض خبراء العناية بالبشرة أن قناع الفحم يمكن أن يساعد البشرة بالطرق التالية:

يزيل الشوائب، ونظرًا لأن الأبحاث أظهرت أن الفحم المنشط يمكنه امتصاص السموم في الجسم، ويعتقد بعض خبراء التجميل أن قناع الفحم للوجه يمكن أن يساعد في سحب الشوائب والأوساخ من البشرة.

يقلّل من ظهور حب الشباب، يمكن أن يؤدي تراكم الدهون (زيوت الجلد) والبكتيريا إلى انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور، وإذا كان الشخص يبحث عن علاج طبيعي لحب الشباب، فقد يساعد الفحم المنشط في إزالة البكتيريا والشوائب الأخرى من المسام.

يتحكم في الزيوت، من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة وامتصاص الزيت الزائد، قد يساعد الفحم المنشط في منح البشرة توهجًا صحيًا دون الكثير من اللمعان.

مكونات قناع الفحم في المنزل

يمكنك شراء العديد من أنواع أقنعة الفحم عبر الإنترنت أو من متجر التجميل المحلي أو الصيدلية، ولكن بعض الأقنعة التي يتم شراؤها من المتجر قد تحتوي على مكونات ومواد حافظة لا تتفق مع البشرة.

بدلًا من شراء قناع الفحم، يمكن استخدام بعض المكونات البسيطة لصنع القناع في المنزل.

للبدء، تحتاج إلى وعاء خلط وملاعق قياس ومنشفة والمكونات التالية:

ملعقتان صغيرتان من الماء

ملعقة صغيرة من طين البنتونيت

ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط

نصف ملعقة صغيرة من العسل الخام

قطرة واحدة من الزيت العطري (اختياري)

طريقة صنع قناع الفحم

اتبع الخطوات التالية لصنع قناع الفحم بالمنزل:

1. امزج الماء والزيت العطري (مثل زيت الليمون أو زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر) في وعاء.

2. أضف طين البنتونيت إلى خليط الماء والزيت.

3. أضف مسحوق الفحم المنشط والعسل الخام إلى الوعاء،وامزج جميع المكونات لتكوين عجينة.

قناع الفحم، فيتو

وصفات أخري لقناع الفحم

إذا كنت تفضل استخدام مكونات مختلفة، يمكنك تجربة أحد اختلافات الوصفة التالية:

قناع الفحم مع خل التفاح

1 ملعقة صغيرة، طين البنتونيت

1 ملعقة صغيرة، مسحوق الفحم المنشط

1 ملعقة صغيرة، خل التفاح الخام العضوي

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

امزج جميع المكونات في وعاء لتكوين عجينة، وأضف بضع قطرات من الماء حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب.

قناع الفحم مع الجيلاتين غير المنكه

1 ملعقة كبيرة، الجيلاتين غير المنكه

1 ملعقة صغيرة، مسحوق الفحم المنشط

1/2 ملعقة صغيرة من طين البنتونيت

2 ملعقة كبيرة من الماء المغلي

أضيفي الجيلاتين ومسحوق الفحم المنشط وطين البنتونيت إلى وعاء، واسكبي الماء المغلي الطازج، وامزجي جميع المكونات لتكوين عجينة.

كيفية وضع قناع الفحم

للحصول على أفضل النتائج، نظفي وجهك بلطف مسبقًا لإزالة الأوساخ والزيوت والمكياج، حيث يؤدي وضع قناع على بشرة لم يتم تنظيفها حديثًا إلى حبس الأوساخ والشوائب ومنع القناع من اختراق البشرة.

بمجرد أن تصبح البشرة نظيفة، استخدمي أطراف أصابعك لتوزيع القناع بالتساوي وسلاسة على الوجه، ودلكيها برفق على البشرة، ويمكن أيضًا وضع القناع باستخدام فرشاة طلاء صغيرة أو فرشاة أخرى ذات شعيرات ناعمة، أبعدي القناع عن عينيك وفمك.

اتركي القناع يجف لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، جففي وجهك وضعي المرطب.

نصائح السلامة اثناء استخدام قناع الفحم

على الرغم من أن الفحم المنشط آمن للاستخدام على البشرة بشكل عام، إلا أن هناك بعض الاحتياطات الأمنية التي يجب وضعها في الاعتبار.

لا تفرط في استخدام القناع، مرة أو مرتين في الأسبوع تكفي، وقد يؤدي استخدامه بشكل متكرر إلى جفاف البشرة.

كن حذرًا من أعراض الحساسية، تشمل علامات رد الفعل التحسسي أو الحساسية الحرقان والحكة والاحمرار، أو تورم بعد وضع القناع على البشرة، توقف عن استخدام الفحم المنشط على البشرة إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض.

احتفظ بالقناع بعيدًا عن عينيك، يمكن للفحم النشط أن يخدش سطح العين.

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