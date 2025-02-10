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صحة ومرأة

يزيل الشوائب ويقضي على حب الشباب، فوائد وطريقة تحضير قناع الفحم

قناع الفحم، فيتو
قناع الفحم، فيتو

 أصبح الفحم مكونًا شائعًا في عالم التجميل مؤخرًا، فيمكن العثور عليه في منتجات تتراوح من منظفات الوجه والشامبو إلى الصابون والمقشرات، وذلك لأنه يُعتقد أنه يمكنه سحب البكتيريا والشوائب من الجلد، فقد أصبح الفحم المنشط أيضًا مكونًا شائعًا في أقنعة الوجه أيضًا.

ما هو الفحم النشط؟

الفحم النشط، والذي يُسمى أيضًا الكربون المنشط، هو مسحوق أسود ناعم يتم إنتاجه عندما يتعرض الفحم العادي للحرارة العالية، يؤدي هذا التعرض إلى إنشاء مساحات داخلية صغيرة أو ثقوب في الفحم، مما يجعله شديد الامتصاص وقادرًا على حبس المواد الكيميائية والسموم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

على الرغم من أنه نوع من الفحم، إلا أن الفحم النشط يختلف عن الفحم المستخدم في الشواية الخارجية.

فوائد قناع الفحم

قد يساعد قناع الفحم على:

إزالة الشوائب من الجلد

نظرًا لقدرة الفحم المنشط على امتصاص البكتيريا والسموم في الجسم، يعتقد بعض خبراء الجلد أن قناع الفحم للوجه يمكن أن يساعد في سحب الشوائب من الجلد.

فمن خلال إزالة الأوساخ والبكتيريا المحاصرة من الجلد، يمكن أن يؤدي استخدام قناع الفحم للوجه إلى بشرة أكثر صحة ونقاءً.

تحسين حب الشباب

يحدث حب الشباب بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا التي تحاصر داخل المسام في البشرة، يمكن للبكتيريا المسببة لحب الشباب أن تسبب البثور والآفات الالتهابية الأخرى، مما يؤدي إلى تهيج واحمرار وتورم.

ومع ذلك، قد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للفحم المنشط في رفع البكتيريا من المسام، ويساعد هذا في تقليل حب الشباب وتحسين لون البشرة بشكل عام.

علاج لسعات الحشرات

يمكن أن تسبب لسعات الحشرات حكة وتورم الجلد، وفقًا للأدلة، قد يساعد الفحم المنشط في التخلص من اللدغة عن طريق تحييد السموم الموجودة في سم الحشرات.

كيف تضعي قناع الفحم؟

نظفب بشرتك قبل وضع القناع، يساعد الوجه النظيف القناع على اختراق المسام.

ضع القناع بالتساوي على الوجه، بما في ذلك الجبهة والوجنتين والأنف والذقن، دلكي القناع برفق على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة، واحرصي على عدم دخوله في عينيك.

دعي القناع يجف على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

جففي وجهك بلطف، ثم ضعي مرطبًا للوجه.

كم مرة يجب عليك وضع قناع الفحم؟

كما هو الحال مع أقنعة الوجه الأخرى، من الأفضل وضع قناع الفحم مرة أو مرتين في الأسبوع، وإذا كانت البشرة حساسة، أو وجدت أن بشرتك تشعر بالجفاف بعد استخدام قناع الفحم، ضعيه مرة واحدة فقط في الأسبوع أو كل أسبوعين.

نظرًا لأن القناع يحتاج إلى البقاء على بشرتك لمدة 15 دقيقة تقريبًا، فقد يكون من الأنسب تضمينه في روتين العناية بالبشرة ليلًا.

إذا وضعت القناع في الصباح، يمكنك القيام بذلك قبل الاستحمام، ثم اغسلي القناع بعد ذلك.

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