الأربعاء 02 أبريل 2025
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صحة ومرأة

قناع الفحم والجيلاتين يخلصك من البثور السوداء

البثور السوداء
البثور السوداء

البثور السوداء من المشكلات التى تصيب البشرة الدهنية نتيجة تراكم الأتربة على مسامع البشرة الدهنية ما يسبب ظهور البثور السوداء.

وتؤثر البثور السوداء على مظهر البشرة بشكل سلبي، لذا تحرص الفتيات على إزالتها خاصة بالوصفات الطبيعية للحفاظ على مظهر البشرة.

قناع الفحم والجيلاتين يخلصك من البثور السوداء 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناهدع الفحم والجيلاتين للتخلص من البثور السوداء.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط.

ملعقة صغيرة من الجيلاتين غير المنكّه.

ملعقة كبيرة من الماء الساخن.

طريقة التحضير والاستخدام:

  • اخلطي مسحوق الفحم مع الجيلاتين، ثم أضيفي الماء الساخن تدريجيًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • ضعي الخليط على بشرتك، خاصة في المناطق التي تحتوي على رؤوس سوداء.
  • اتركي القناع حتى يجف تمامًا، ثم قومي بتقشيره بلطف.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وضعي مرطبًا خفيفًا.
  • يفضل فتح المسام بالبخار الساخن قبل وضع القناع لتعزيز فعاليته.
  • استخدمي القناع مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
  • احرصي على ترطيب بشرتك بعد استخدام القناع لتجنب الجفاف.
  • بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع ببشرة صافية ونضرة دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن.
البثور السوداء 
البثور السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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