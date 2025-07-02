الأربعاء 02 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية بزيت الأرجان لشعر ناعم وأكثر قوة ولمعان

زيت الأرجان
زيت الأرجان

زيت الأرجان من الكنوز الطبيعية التي تستخدم في العناية بالشعر والبشرة، فهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.

ويساعد زيت الأرجان في ترطيب الشعر، تقوية بصيلاته، ومنع التقصف والتساقط، لذا يجب استخدامه على الشعر حفاظا على جماله.

وصفة طبيعية بزيت الأرجان لشعر ناعم 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بزيت الأرجان لشعر ناعم وأكثر قوة ولمعان.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان النقي

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (اختياري للتغذية العميقة)

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (للترطيب ولمعان الشعر)

كبسولة واحدة من فيتامين E (اختياري لتعزيز الفعالية)

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، اخلطي زيت الأرجان مع زيت جوز الهند والعسل.
  • أفرغي محتوى كبسولة فيتامين E في الخليط (إذا رغبتى).
  • قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • قسمي شعرك إلى أقسام لتسهيل توزيع الزيت.
  • ضعي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.
  • وزعي الكمية المتبقية على أطراف الشعر والأماكن الجافة.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركي الماسك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
  • اغسلي شعرك جيدا بشامبو خفيف وخالى من الكبريتات، وكرري الشطف حتى يزول الزيت تماما.
  • ينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذه الوصفة تعمل على ترطيب عميق للشعر الجاف والمتقصف، وتعزيز لمعان ونعومة الشعر، وتقوية الجذور وتقليل تساقط الشعر، وحماية الشعر من أضرار الحرارة والتصفيف، وتنشيط فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.
  • احرصي على استخدام زيت أرجان نقي 100% وعضوي.
  • قومي باختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.
  • لا تفرطي في وضع الزيت على فروة الرأس الدهنية لتجنب زيادة الدهون.
وصفة طبيعية بزيت الأرجان لشعر ناعم 
وصفة طبيعية بزيت الأرجان لشعر ناعم 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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