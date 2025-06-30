الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

نعومة وطول الشعر من علامات الجمال المميزة التى تهتم بها الفتيات كثيرا؛ لأن الشعر زينة الفتاة، لذا تحرص الفتيات على زيادة نعومة وطول الشعر باستمرار.

ولتنعيم الشعر وزيادة طوله يجب استخدام مستحضرات طبيعية خالية من المواد الكيميائية مع ترطيب الشعر يوميا واستخدام الوصفات الطبيعية الفعالة.

خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند الطبيعي

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

ملعقة كبيرة عصير البصل

ملعقة صغيرة نبات الأملج

ملعقة كبيرة من الكاري أوراق مطحونة

ملعقة من زيت السمسم أو زيت الأرجان (اختياري)

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، امزجي جميع الزيوت مع عصير البصل والأعشاب حتى تتجانس.
  • ضعي الخليط على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.
  • اتركي المزيج ليبرد قليلا، ثم صفيه.
  • طبقي الخلطة على فروة الرأس ودلكيها بلطف بحركات دائرية.
  • وزعي باقي الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.
  • اتركيه لمدة 2–3 ساعات أو طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة.
  • اغسلي شعرك بشامبو طبيعي وبلسم خالٍ من الكبريتات.
  • يفضل استخدام هذه الخلطة مرتين أسبوعيا، وستلاحظين الفرق في نعومة وطول شعرك خلال 3 إلى 4 أسابيع.
  • هذه الوصفة تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتمنع تساقط الشعر وتقصفه، وتعطي لمعان طبيعي ونعومة فائقة، وتسرع نمو الشعر بطريقة طبيعية وآمنة.
خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله 
خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

txt

سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نعومة الشعر طول الشعر زيادة طول الشعر تنعيم الشعر خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة طبيعية لتكثيف شعر طفلتك الخفيف

اصنعي كريمات لجمال شعرك، بنفسك في البيت

وصفة طبيعية لفرد شعرك يوم شم النسيم

بديلة للصبغات الكيميائية، أعشاب طبيعية لتلوين شعرك

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27، إنقاذ شادي ووفاة الكرداوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية