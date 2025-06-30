نعومة وطول الشعر من علامات الجمال المميزة التى تهتم بها الفتيات كثيرا؛ لأن الشعر زينة الفتاة، لذا تحرص الفتيات على زيادة نعومة وطول الشعر باستمرار.

ولتنعيم الشعر وزيادة طوله يجب استخدام مستحضرات طبيعية خالية من المواد الكيميائية مع ترطيب الشعر يوميا واستخدام الوصفات الطبيعية الفعالة.

خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند الطبيعي

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

ملعقة كبيرة عصير البصل

ملعقة صغيرة نبات الأملج

ملعقة كبيرة من الكاري أوراق مطحونة

ملعقة من زيت السمسم أو زيت الأرجان (اختياري)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي جميع الزيوت مع عصير البصل والأعشاب حتى تتجانس.

ضعي الخليط على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

اتركي المزيج ليبرد قليلا، ثم صفيه.

طبقي الخلطة على فروة الرأس ودلكيها بلطف بحركات دائرية.

وزعي باقي الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة.

اتركيه لمدة 2–3 ساعات أو طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة.

اغسلي شعرك بشامبو طبيعي وبلسم خالٍ من الكبريتات.

يفضل استخدام هذه الخلطة مرتين أسبوعيا، وستلاحظين الفرق في نعومة وطول شعرك خلال 3 إلى 4 أسابيع.

هذه الوصفة تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتمنع تساقط الشعر وتقصفه، وتعطي لمعان طبيعي ونعومة فائقة، وتسرع نمو الشعر بطريقة طبيعية وآمنة.

خلطة هندية لتنعيم الشعر وزيادة طوله

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.