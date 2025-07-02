حذر من هذه الأعراض، جمال شعبان يكشف سر الوفاة المفاجئة للمطرب أحمد عامر

سر وفاة المطرب أحمد عامر، كشف الدكتور جمال شعبان، المدير السابق لمعهد القلب القومي، عن سر الوفاة المفاجأة للمطرب الشعبي الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية بشكل سريع، ما أدى إلى وفاته بعد وقت قصير من دخوله المستشفى.

سر وفاة المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر

الوفاة المفاجئة للمطرب الشعبي أحمد عامر، فيتو



وأكد الدكتور جمال شعبان أن سر وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر المفاجئة تكمن في "الجلطات"، حيث توفى المطرب الشعبي الشاب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث تعرض لجلطة في شرايين القلب التاجية، ما أدى لوفاته بالسكتة القلبية.

وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر: "الجلطات، رحم الله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي مات بأزمة قلبية مفاجئة، الموت مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت"

وكشف الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة أحمد عامر فقال: "إزاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات أو شخص في مرحلة عمرية متقدمة يتوقف قلبه فجأة، وتجي له جلطة في شرايين القلب التاجية، ويموت بالسكتة القلبية، أو جلطة كبيرة شرايين المخ، ويموت فجأة بالسكتة الدماغية".

سر جلطات القلب والمخ

وعن جلطة المخ والسكتة الدماغية أو السكتة القلبية، قال الدكتور جمال شعبان: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم، تتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان، ويروح يغذي الخلايا يتوقف، والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل، وقد تتلف وتموت".

سر الوفاة المفاجئة للمطرب أحمد عامر، فيتو



وأضاف جمال شعبان: "نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم، هما خلايا المخ، وخلايا القلب، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة كبيرة وينسد انسدادًا كليًا تامًا، يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية والوفاة، لو لم يتم انعاش القلب، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات".

وأوضح جمال شعبان "الكلام نفسه ينطبق على المخ، لو الجلطة كبيرة، وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ أو يغذي جذع المخ مراكز التنفس والحياة، ممكن تحصل سكتة دماغية، ويتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة".

وأكد الدكتور جمال شعبان أن "وجع البطن يمكن أن يكون من مقدمات الجلطة، جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، كذلك جلطة شرايين الأمعاء، وكمان تسلخ وتمدد الأورطي، ممكن تحصل جواه جلطة".

أسباب إصابة الشباب بالجلطات

وعن سر إصابة الشباب بالجلطات، قال الدكتور جمال شعبان: "التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات، فيروس الكورونا نفسه مش التطعيمات هي السبب الأخطر والأكثر انتشارا للجلطات القلبية والموت المفاجيء والتطعيمات قللت بنسبة كبيرة حدوث الوفيات".

المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر، فيتو

وعن العلامة التحذيرية لجلطة المخ، قال جمال شعبان: "صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي، علامات تحذيرية لجلطة القلب، وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، وعرق، وثقل في الذراع الأيسر".

وعن مدى تدخل الوقت في الجلطات المخ والقلب، قال الدكتور جمال شعبان: "الدقايق والساعات الأولى الوقت الذهبي Golden time لإذابة الجلطة بالأدوية أو بالقسطرة والدعامات".

وعن تأثير الزعل والتوتر والصدمات العاطفية في حدوث الجلطات، قال جمال شعبان: "ممكن تكسر القلب وتؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب".

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