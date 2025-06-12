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صحة ومرأة

جمال شعبان يكشف الفوائد الصحية للصمت ساعتين في اليوم

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن نتائج دراسة علمية حديثة تؤكد أن الجلوس في صمت تام لمدة ساعتين يوميًا يساعد على الحفاظ على صحة خلايا المخ، لا سيما تلك المسئولة عن الذاكرة والتركيز.


الصمت يعادل غذاءً للمخ.. والكلام أحيانًا "مرهق"

وأوضح  جمال شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن هناك منطقة محددة في الدماغ مسئولة عن الذاكرة تتأثر بشكل إيجابي عند منح العقل راحة تامة من الأصوات والكلام، قائلًا: "الصمت لمدة ساعتين والإنسان صاحي مفيد جدًا للعقل... فعلًا الكلام من فضة، والصمت من ذهب".

 

نصيحة يومية للحفاظ على التركيز والهدوء

ونصح الدكتور جمال شعبان المواطنين بممارسة الصمت الواعي لمدة ساعتين يوميًا، كعادة بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صفاء الذهن وتحسين القدرة على التذكر والتفكير.

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جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الصمت المخ خلايات العقل معهد القلب القومي

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