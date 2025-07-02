الأربعاء 02 يوليو 2025
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وداع مؤثر للفنان الشعبي أحمد عامر في جنازة مهيبة بالغربية (صور)

وداع مؤثر للفنان
وداع مؤثر للفنان الشعبي أحمد عامر في جنازة مهيبة بسمنود

شيّع المئات من أهالي مدينة سمنود بمحافظة الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الفنان والمطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد الحريري، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيّمت على الأجواء، بحضور عدد كبير من محبي الفقيد ونجوم الغناء الشعبي.

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وكان الفنان أحمد عامر قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة ألمّت به أثناء عودته من عمله بمدينة المنصورة، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

وخيمت أجواء الحزن على الوسط الفني الشعبي عقب إعلان نبأ الوفاة، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والجمهور بكلمات مؤثرة، مشيدين بما قدمه من أعمال غنائية محبوبة تركت أثرًا في قلوب جمهوره.

ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة سمنود، وسط حضور واسع من الأهل والأصدقاء والفنانين، الذين حرصوا على توديع زميلهم الراحل بكلمات العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

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