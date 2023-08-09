جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات عند الشباب والموت المفاجئ

انتشار الجلطات عند الشباب، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن السر وراء إصابة الشباب بالجلطات المختلفة، والتي تؤدي لزيادة احتمال الوفاة المفاجئة.

سر انتشار الجلطات عند الشباب

وعن انتشار الجلطات عند الشباب، أكد الدكتور جمال شعبان أن هناك عوامل أساسية تزيد من احتمال إصابة الشباب بالجلطات، ومنها التدخين وتناول المسكنات بشكل متزايد، بالإضافة لمشروبات الطاقة، وتناول المخدرات والتاريخ الوراثي لارتفاع الكوليسترول عند الأسرة.

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وقال الدكتور جمال شعبان عن أسباب انتشار الجلطات عند الشباب: "ايه اللي يخلي شاب صغير تجي له جلطة؟! ويموت فجأة؟ التدخين.. المسكنات.. مشروبات الطاقة والمنشطات الهورمونات.. المخدرات.. تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول.. والدهون وقابلية التجلط، وطبعا الضغط المرتفع، ومرض السكر، وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات وأحيانًا لقاحاتها".

الجلطات تصيب الأطفال والشباب

وأكدت الأبحاث العلمية الحديثة أن الجلطات لا تصيب كبار السن فقط، لكنها يمكن أن تصيب الأطفال، وبعض الأصحاء في سن الشباب، وأيضًا الرياضيين.

وحددت الدراسات أسباب جلطات الدم عند الشباب، حيث أكد موقع وزارة الصحة البريطانية "NHS"، أن الجلطات الدموية نوعان رئيسيان، أحدهما جلطة التخثر، وهو ثابتًا لا ينتقل إلى أكثر من مكان في الجسم، بينما يمنع تدفق الدم إلى منطقة المصابة، وتكون الجلطة في مكان واحد فقط من الجسم.



أما النوع الثاني فهو جلطات الانسداد، ويمكن أن تتفكك، وتكمن خطورتها انتقالها من منطقة إلى منطقة أخرى في الجسم، بسبب انفصال الجلطة، وانتقالها لمكان آخر.

أنواع الجلطات التي تصيب الشباب

في حين تؤكد الدراسات على وجود تصنيف آخر للجلطات حسب مكانها، ومنها الجلطة الشريانية، التي تحدث في الشرايين، وتمنع وصول إلى الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، ويمكن أن تؤدي لتلف الأنسجة، وتحدث في أماكن مختلفة (الساقين أو الدماغ أو القلب)، وتسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وتتمثل أعراض الجلطة الشريانية في (برودة الساق، وضعف الطرف المصاب، وتخدير ووخز في الساق، وألم وتشنج عضلي.)

أما الجلطات الوريدية، التي تتكون في العروق، فتتطور ببطء، وتتكون من ثلاث أنواع، منها الانسداد الرئوي، ويعتبر شائعًا عند الرياضيين.

أعراض جلطات الدماغ، فيتو



وتتمثل أعراض الجلطات الوريدية في (انتفاخ والتهاب الجلد، والشعور بصلابة عند لمس الجلد، واحمرار الجلد فوق الوريد، وتورم الساق، عند الإصابة بالجلطة في الأوردة العميقة."

أعراض جلطات القلب والدماغ



أما أعراض الجلطات الدموية بشكل عام فتتضمن (خفقان في مكان الإصابة، واحمرار ودفء مكان الإصابة، وتورم وألم شديد في مكان الجلطة، وسعال خاصًة عند الإصابة بجلطة الرئتين أو سعال مصحوبًا بالدم، وضيق في التنفس مفاجئ، خاصًة إن كانت الجلطة في منطقة الصدر "القلب أو الرئتين".)

وعن أعراض جلطات القلب فأكدت الدراسات أن المصاب يشعر بـ(ألم وثقل في الصدر، والدوار أو الدوخة، وصعوبات في التنفس، والغثيان.)

في حين تكون الجلطة الدماغية عبارة عن (صداع، وصعوبة في التحدث، تشوش الرؤية، ضعف في عضلات الوجه أو الذراعين أو الساقين.)

وعن أسباب الإصابة بالجلطات عند الشباب، فبحسب الدراسات الحديثة، أكدت أن هناك عوامل خطورة من الممكن أن تزيد من خطر إصابة الشباب الأصحاء بالجلطات، وهذه العوامل تتمثل في (التدخين.، وإدمان الكحوليات، وزيادة الوزن، ولمن أصيب بجلطة سابقة، وبعد الجراحة، خاصًة إذا لم يتمكن الشخص من التحرك لفترة طويلة، والمصابون بالأمراض الالتهابية مثل داء كرون، والمصابون بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.)