تعرف على سبب حذف أغاني أحمد عامر من اليوتيوب بعد وفاته

أكد أحد المقربين من نجم المهرجانات الراحل أحمد عامر أن المغني كان يعتزم اعتزال الغناء، مضيفا أنه كان يمتنع عن الغناء بجوار راقصات.

وقال المصدر: "أقولكم سر عن أحمد ؟ تعرفوا إن أحمد مكنش بيشرب حتى السيجارة.. ولا كان بيحط في بوقه أي حاجة، وكان دايما يقولي إنه نفسه يبطل الشغلانة دي. مكانش أبدًا يغني جنبه راقصة، وكان ممكن يسيب المكان ويمشي لو طلعت واحدة جنبه".

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن حذف أغاني المطرب أحمد عامر من قناته الشخصية بـ "اليوتيوب"، عقب وفاته صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو.

كما دعا بيكا أصحاب شركات الإنتاج وكل من قام بغناء “ديو” مع الراحل أحمد عامل أن يقوم بحذفها، فقال: "نتمني من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغاني بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعا".

رضا البحراوي يعلن الخبر الحزين

وكان الفنان رضا البحراوي أول من أعلن خبر وفاة المطرب أحمد عامر، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".

كما أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

الغاء حفلات رضا البحراوي

وقال البحرواي: إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش.

وأضاف: “ بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

مشوار المطرب أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

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