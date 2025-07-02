تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر بشكل مفاجئ ما سبب صدمة كبيرة لجمهوره.

وفاة المطرب أحمد عامر

في هذا السياق، كشف الشاعر عمرو قطب وهو منتج عدد من أغاني أحمد عامر، كواليس الساعات الأخيرة في حياته، وقال في تصريح خاص لـ فيتو: “الراحل شعر ببعض التعب أثناء ذهابه إلى عمله واضطر إلى الذهاب لأحد المستشفيات في المنصورة وتعرض لسكتة قلبية أسفرت عن وفاته في الحال”.

وأضاف “قطب”: “آخر مرة تواصلت مع المطرب الراحل منذ 3 أيام، وقد كان إنسانا محبوبا من الجميع، بالإضافة إلي أنه كان في السعودية لأداء فريضة العمرة”.

وكان المطرب رضا البحراوي أعلن وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

وقال “البحراوي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين"

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

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