الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"

المجلس الأعلى للإعلام،
المجلس الأعلى للإعلام، فيتو

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بشأن ما تضمنه حلقة برنامج «90 دقيقة» تقديم بسمة وهبة، المذاعة يوم 1 يوليو الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعدة، لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقًا للقانون.

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لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامي عصام الأمير قناة “المحور” الأستاذة بسمة وهبة نقابة الإعلاميين النائب طارق سعده

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