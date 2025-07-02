إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية

وارتفعت الخسائر التي تكبدها جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر.

زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية

وقُتل 20 جنديا خلال الأسبوع الأخير فقط، حسبما كشفت عنه القناة 12 العبرية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، واتهامها بمواصلة الحرب من دون وجود خطة واضحة للتعامل مع القطاع.

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