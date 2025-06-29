الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس الأركان يزعم اقتراب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس هيئة الأركان سيبلغ المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية “الكابينت” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من تحقيق الأهداف المعلنة للحملة العسكرية في قطاع غزة، على حد قوله.

 

سيناريوهات إسرائيل داخل غزة

التقرير يشير إلى أن هذه الرسالة تأتي ضمن جهود لتقديم صورة تقدم ميداني لجيش الاحتلال، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن استمرار العمليات أو التوجه إلي تسوية أو صفقة تبادل أسرى.

 

تزايد الجدل الداخلي في إسرائيل بسبب غزة

يأتي هذا التطور في ظل نقاش داخلي حاد داخل إسرائيل بشأن تكلفة الحرب في غزة واستراتيجيات الخروج منها، وسط ضغوط شعبية ودولية لإنهائها.

 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدخل أسبوعًا حاسمًا من القرارات المتعلقة بالحملة العسكرية في غزة، حيث من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال خلال جلسة الحكومة المقبلة البدائل المطروحة للتعامل مع القطاع.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة الكابينت قطاع غزة

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