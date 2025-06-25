الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 7 جنود في غزة

جنود إسرائيليون،
جنود إسرائيليون، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل 7 من جنوده، خلال هجوم بعبوة ناسفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء.

ونشر جيش الاحتلال أسماء 6 جنود، بينما امتنع عن نشر اسم السابع، وقال إنهم قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة كانوا يستقلونها.

وأضاف أن الجنود السبعة كانوا يخدمون في الكتيبة 605 للهندسة القتالية.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، فإن فلسطينيا زرع قنبلة في مدرعة من طراز "بوما"، كان على متنها الجنود أثناء قيادتهم في خان يونس.

وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في المركبة، وباءت محاولات إخمادها بالفشل.

وأوضح أن "جميع الجنود الذين كانوا بداخلها لقوا حتفهم من جراء الانفجار والحريق، بينما سُحبت بقايا المركبة المحترقة لاحقا إلى خارج غزة".

وفي حادث منفصل بمنطقة خان يونس أيضًا، أصيب جنديان من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، أحدهما إصابته خطيرة والآخر طفيفة، بنيران قذيفة "آر بي جي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة انفجار عبوة ناسفة مركبة مدرعة الكتيبة 605 للهندسة القتالية

الأكثر قراءة

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

محرم فؤاد، المغنواتي الذي حذر من الشيوعية في عهد ناصر وضرب رقما قياسيا في الزواج من جميلات الفن

خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية