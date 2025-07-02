الخبراء يكشفون سر الكارثة المقبلة وحدوث تسونامي بسواحل البحر المتوسط

كارثة البحر المتوسط، كشف بعض الخبراء عن سر الكارثة البحرية، التي أثارت القلق والمخاوف بين العديد من سكان المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخاصة مع التنبؤ بحدوث زلازل أو عواصف وانفجار بركان في الفترة المقبلة.

القلق بشأن احتمالية حدوث كارثة بحرية

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أنه لم يصدر عن أى جهة علمية أنباء عن وجود نشاط غير طبيعى فى البحر المتوسط، والنشاط الزلزالى أقل من الطبيعى، قد تزيد فى القوة أو العدد، لكن لا توجد وسيلة علمية، حتى الآن، للتنبؤ بقوة الزلزال ومكانه وزمن حدوثه.

تحذيرات من كارثة بحرية في البحر المتوسط، فيتو



وكشف الدكتور عباس شراقي عما إذا كان البحر المتوسط يشهد موجات زلزالية أو تسونامى، فقال: "أثار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القلق بشأن احتمالية حدوث كارثة بحرية بدعوى أنه يوجد نشاط غير طبيعى فى قاع البحر، لم يصدر عن أي جهة علمية أنباء عن نشاط غير طبيعى فى البحر المتوسط، النشاط الزلزالى أقل من الطبيعى اليوم حيث مجموعة زلازل ضعيفة حول ٣ درجات على مقياس ريختر".

وتابع عباس شراقي حديثه عن قوة الزلازل التي يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة بالبحر المتوسط: "قد تزيد في القوة أو العدد ولكن لا توجد وسيلة علمية حتى الآن للتنبؤ بقوة الزلزال ومكانه وزمن حدوثه، وحالة الأمواج طبيعية من المتوقع أن تزيد قليلا الأربعاء والخميس نتيجة تيارات هوائية معتادة".

إمكانية حدوث تسونامي بسواحل البحر المتوسط

وعن حدوث تسونامي، قال الدكتور عباس شراقي: "التسونامى يحدث غالبًا نتيجة زلازل قوية أكبر من ٦.٥ درجة، ويكون مركزها تحت قاع البحر ويكون قريبًا من سطح الأرض وناتج من إنزلاق كتل أرضية".

إمكانية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، فيتو

أما عن إمكانية حدوث تسونامي على سواحل البحر المتوسط، فقال الدكتور عباس شراقي: "لكى يحدث تسونامى بفعل الانسان يحتاج إلى حوالى ٣٠ قنبلة نووية بحجم هيروشيما أى حوالى ٢ مليون طن متفجرات.. التجارب النووية تحت قاع البحر يمكن أن تسبب اضطرابا فى المياه لايصل إلى مستوى التسونامى المدمر".

انتفاخ القشرة الأرضية بقاع البحر المتوسط

وكشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عما يحدث في البحر المتوسط قائلًا: "تغيير اتجاهات وسرعات وذبذبة التيارات البحرية التي تحدث عنها القبطان المصري. هي نتيجة انتفاخ القشرة الأرضية بقاع البحر المتوسط بسبب صعود الماجما لفوق….".

ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط بسبب الماجما، فيتو



وعن سر ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط قال الدكتور محمد حافظ: "سبب ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط هو ارتفاع الماجما واقترابها من القشرة الأرضية تحت غرف الصهارة للبراكين الإيطالية واليونانية".

وأوضح الدكتور محمد حافظ: "إذا كثر ظهور الحيتان على سطح البحر المتوسط واقتربت من الشواطئ المصرية.. فاعلم أنه هناك بركان على وشك الانفجار..".

سر الكارثة البحرية في البحر المتوسط، فيتو



وقال محمد حافظ: "قد تتحول كل تلك الأحداث الجيولوجية الحالية بقاع البحر المتوسط إلي سلام وخمود لجميع البراكين بعد تصريف الصهارة لمناطق واسعة تحت القشرة الأرضية..".



والماجما هي "صخور منصهرة أو شبه منصهرة توجد في أعماق الأرض. وتتكون الماجما نتيجة ذوبان الصخور في باطن الأرض بفعل الحرارة والضغط. عندما تندفع الماجما إلى سطح الأرض، تسمى حممًا بركانية.



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