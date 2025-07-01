بعد تحذيرات "القبطان نور"، حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط الأيام المقبلة (فيديو)

حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه اسم "القبطان نور"، مدعيًا أنه يعمل على إحدى السفن المصرية، زاعمًا أن هناك كارثة ستحدث في البحر المتوسط في الفترة المقبلة، قد تكون زلزالا أو عاصفة، ومحذرًا من ذلك.

حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط

وزعم المسمى القبطان نور، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بثه عبر حسابه في تطبيق "تيك توك": "أن هناك مصيبة وكارثة ستأتي في الساعات المقبلة، والناس لا تعلم عنها شيئا، الفترة المقبلة سيحدث شيء غريب في البحر المتوسط".



وادعى القبطان نور أنهم استقبلوا رسائل عبر السفينة التي يعمل عليها، تقول: "إن هناك حركة غريبة في الأمواج وترددات الأمواج في باطن البحر غير معروفة المصدر وغير طبيعية في الوقت الحالي، وليست وقتها أو اتجاهاتها".

هناك شيء سيحدث بالبحر المتوسط في الفترة المقبلة

وقال القبطان نور: "إن البحر به موجة مدفونة وموجة نراها، الموجة المدفونة نعرفها جيدًا هي فين ومتى ستأتي، والأمر يكون محسوب"، زاعمًا أن هناك تغيرات غريبة، أي أن الموجة قد تغيرت زاويتها باتجاه غريب، فيه حاجة غريبة تحدث في البحر، وهذا بفعل فاعل بنسبة 100%".

وادعى القبطان نور، حسبما يُعرف، أن هناك شيء يتم تجريبه في البحر المتوسط، أو يتم اختراعه في البحر، أدى لهذا الأثر"، زاعمًا أن "هناك شيء سيحدث في الفترة المقبلة.. بركان أو زلزال أو عاصفة ستحدث في البحر المتوسط بفعل فاعل، وليس بفعل طبيعي، هناك شيء ما يتم عمله في البحر المتوسط".

القبطان نور يزعم حدوث كارثة في البحر المتوسط، فيتو



أثار فيديو القبطان البحري، الذي يدعى نور، حالة من الجدل والقلق بعد نشره رسالة تحذيرية قال فيها إن هناك نشاطًا غير طبيعي يحدث في عمق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن التغيرات التي تم رصدها خلال الساعات الماضية تُنذر بوقوع كارثة بحرية محتملة في وقت قريب، وحقق مقطع الفيديو 4 مليون مشاهدة في 24 ساعة، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زلزال وبركان في البحر المتوسط، فيتو



وأطلق بعض النشطاء تحذيرات تزعم: "ارتفاع كبير للأمواج على سواحل إسكندرية وسواحل البحر المتوسط بسبب شيء ما، وهناك غليان داخل البحر المتوسط، وارتفاع درجة حرارة حوض المتوسط إلي ٥ درجات، يهدد ٢١ دولة مطلة على البحر المتوسط"، وهناك حالة من الترقب والتخوفات من حدوث عاصفة جديدة مثلما حدثت خلال الشهر الماضي.

زلزال وبركان في إيطاليا

الغريب أن الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعة ماليزيا، قال: "لماذا تتعمد وسائل الرصد العالمية تجاهل زلزال بركان Campi Flegrei... أمر غريب جدا. على الرغم من وقوع (2) زلزال داخل منطقة بركان Campi Flegrei.. إلا أن معظم المراصد العالمية الشهيرة مثل USGS + EMSC قد تجاهلا زلزال بركان Campi Flegrei.. فقط المرصد الإيطالي (المحلي) هو من رصد هذين الزلزالين وموقع أخر آسيوي. فيه حاجة غلط".

رصد زلزالان في البحر المتوسط، فيتو



وبرغم انتشار مقطع الفيديو المزعوم، الذي يحذر فيه، الشخص المعروف بالقبطان نور، لكن يظل الأمر في إطار التكهنات، ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات أو دراسات علمية عبر المراصد الفلكية الفيزيائية تكشف حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط في الأيام المقبلة.



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