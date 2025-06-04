زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة "سيرام" الإندونيسية

سجّل المرصد الأورومتوسطي وقوع زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر في جزيرة "سيرام" الإندونيسية، على عمق بلغ 10 كيلومترات.

وأوضح المرصد أن الزلزال وقع صباح اليوم الأربعاء على عمق نحو 10 كيلومترات داخل القشرة الأرضية، وتندرج ضمن النشاط الزلزالي المتكرر الذي تشهده المنطقة الواقعة ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تتلاقى الصفائح التكتونية النشطة، مسبِّبة زلازل متوسطة إلى قوية بشكل متكرر.

يُذكر أن إندونيسيا تقع في "حلقة النار" بالمحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مكثفًا.

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