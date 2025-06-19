فقدان 60 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية فقدان 60 مهاجرا غير شرعي على الأقل في البحر المتوسط في حادثي غرق قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.

تكثيف عمليات البحث والإنقاذ

وبحسب تليفزيون "الوسط" الليبي، قال المدير الإقليمي لـمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان بلبيسي، إنه وسط مخاوف من مقتل العشرات، وشعور عائلات بأكملها بالمعاناة والألم، تحث المنظمة مجددا المجتمع الدولي على تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وضمان نزول آمن ومنظم للناجين.

وأشارت المنظمة إلى فقدان 21 شخصا على الأقل في حادث غرق قارب يقلهم يوم الثاني عشر من يونيو الجاري قرب ميناء طرابلس، ولم يعثر سوى على خمسة أشخاص فقط.

فقدان 39 مهاجرا والعثور على ناج واحد فقط

وذكرت أن حادث الانقلاب الثاني وقع في الثالث عشر من يونيو الجاري على بعد 35 كم فقط من ميناء طبرق، حيث جرى فقدان 39 مهاجرا والعثور على ناج واحد فقط أنقذه صياد في المنطقة.

وأحصت المنظمة الدولية وفاة 743 مهاجرا منذ بداية العام الجاري أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

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