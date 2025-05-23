زلازل كريت تهز القاهرة.. رئيس القومية للزلازل يكشف تداعيات الهزة الأرضية على مصر.. ويوجه رسائل طمأنة للمواطنين: البحر المتوسط منطقة نشطة زلزاليا وهذه حقيقة تكرار زلزال 92

لم تمر أيام قليلة على حدوث زلزال اليونان الذى حدث صباح يوم الأربعاء يوم 14 مايو ليستيقظ سكان القاهرة الكبرى صباح أمس الخميس 22 مايو على زلزال آخر، ومع تكرار الزلازل في فترة قصيرة ظهرت تخوفات لدى البعض من تكرار سيناريو زلزال 1992.

الزلازلان اللذان شعرنا بهما كانت قوتهما عالية حيث وصلت إلى 6 درجة على مقياس ريختر، ولكن كبر العمق هو السبب وراء شعورنا بالهزتين.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أصدر بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر صباح اليوم

وقال المعهد في بيانه، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي تاريخ الحدوث 22/5/ 2025، فى تمام 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر وفى خط العرض 35.70 شمالا وخط الطول 25.96 شرقا

توابع زلزال اليونان

أكد الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيافية، أنه تم تسجيل توابع لزلازل اليونان وهذا أمر طبيعى، لافتا إلى أن التوابع تكون أقل حدة من الزلزال لذلك لا يقوم المعهد بإصدار بيان عنها



حقيقة تكرار زلزال 1992

وأشار عيد فى تصريحات خاصة لفيتو، إلى أنه من الطبيعى حدوث زلازل بمنطقة البحر المتوسط لأنها منطقة نشطة زلزاليا، ومن المتوقع تسجيل زلازل أخرى، مطمئنا المواطنين أنه لا مقارنة بين هذه الزلازل وبين زلزال 92, وذلك لأن الأخير سجل بدهشور وبالتالى تسبب فى خسائر أما زلازل البحر المتوسط فهى تبعد عننا مئات الكيلو مترات وبالتالى لا تتسبب فى خسائر والاحساس بيختلف حسب الحدوث، عمق الزلزال.



وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 توابع زلزال اليونان وجاءت أول ثلاث توابع عقب حدوث الزلزال بدقائق معدودة، حيث تم تسجيل أول تابع للهزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 487 كيلو مترا شمال مرسى مطروح و بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر, وكان التابع الثانى عقب التابع الأول بدقائق معدودة وعلى بعد 492 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر اما التابع الثالث فكان على بعد 494 كيلو متر من شمال مطروح وبقوة 3.18 درجة على ريختر

أما التابع الرابع فبعد مرور ما يقرب من ساعتين من حدوث الزلزال على بعد 490 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 4.03 درجة على مقياس ريختر, وتم تسجيل التابع الخامس بعد الرابع بدقائق معدودة على بعد 485 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر, أما التابع السادس فكان على بعد 482 كيلو مترا شمال مرسى مطروح, و بقوة 3.65 درجة على مقياس ريختر, أما التابع الاخير والسابع فكان على 490 بعد كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.74 درجة على مقياس ريختر.



تداعيات زلزال كريت على مصر

وحذر الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من احتمالية حدوث زلازل جديدة قد تكون عنيفة ومرعبة في منطقة كريت، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مصر بعيدة عن دائرة الخطر المباشر

وأوضح الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، أن الزلزالين اللذين وقعا مؤخرًا في منطقة كريت شعر بهما سكان بعض المناطق في مصر، إلا أن موقع حدوثهما يبعد عن الحدود المصرية بنحو 500 كيلومتر، وعن العاصمة القاهرة بحوالي 700 كيلومتر، مما يقلل من تأثيراتهما على البلاد.

قصة العواصف الزلزالية في منطقة كريت

وأضاف أن بعض الحالات الزلزالية تتسم بما يُعرف بـ"العواصف الزلزالية"، حيث تقع سلسلة من الهزات في موقع واحد، ثم تتوقف بعد فترة، ويعود الوضع إلى طبيعته، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة ولا تستمر طويلًا.

وأشار الهادي إلى أن منطقة كريت تاريخيًا شهدت زلازل مدمرة على فترات زمنية بعيدة قد تصل إلى ألف أو ألفي عام، لكنه طمأن المواطنين بأن بُعد المسافة بين مصر وموقع هذه الزلازل يجعل خطرها محدودًا على الأراضي المصرية.

الأماكن النشطة زلزاليا بمصر

وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط



والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارا محدودا فى مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.



وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.



وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة



ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالي متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.

أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازلية امتداد وادى النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر شعر به سكان أسوان حتى أسيوط،ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية للبحيرة.

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