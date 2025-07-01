أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو، عيار الذهب 21 يسجل 4655 جنيها، اليورو يحقق أطول سلسلة من الصعود أمام الدولار منذ 2004

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم

مؤشر الذهب في مرمى العاصفة.. رهانات البنوك المركزية تربك الأسعار

شهدت أسعار الذهب العالمية مساء الثلاثاء الأول من يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بانخفاض الدولار والقلق المتزايد من الرسوم الجمركية الأمريكية المنتظرة يوم 9 يوليو، حيث سجّل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,322.55 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3,334.80 دولار

وزير الاستثمار يستعرض الإصلاحات المالية والضريبية لتسهيل مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكى، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية التشيك على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.

واستعرض «الخطيب» الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية والإصلاحات المالية والضريبية التى تم تنفيذها لتسهيل مناخ الاعمال امام القطاع الخاص، وخلق مناخ أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وزير المالية: أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

اليورو يسجل أطول سلسلة من الصعود أمام الدولار منذ 2004

اقترب اليورو من تحقيق أطول سلسلة مكاسب يومية متتالية أمام الدولار منذ عام 2004، مدعوما بتراجع العملة الأمريكية وتوقعات بتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



وصعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1829 دولار اليوم الثلاثاء (أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021)، مسجلا ارتفاعا بنحو 14% منذ بداية 2023، وإغلاقه عند هذا المستوى سيمدد موجة الصعود إلى 9 أيام متتالية.

رئيس البريد المصري تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة

ترأست داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع السابع والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد، وذلك بحضور السفير خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، وأكثر من ثلاثين مشاركًا من الإدارات البريدية والهيئات التنظيمية من 14 دولة عربية.

حضور رفيع المستوى

كما شهد الاجتماع حضور رفيع المستوى لعدد من كبار المسئولين الدوليين، من بينهم هاشم الحاج، منسق المنطقة العربية وحالات الطوارئ والمرونة البريدية بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ومختار الشاذلي، المستشار الإقليمي للاتحاد المكلف بالمنطقة العربية، وإيزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار والمرشح لمنصب نائب المدير العام للمكتب الدولي خلال الدورة المقبلة (2026–2029)؛ وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

وزير الاستثمار: اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية آلية لتطوير التعاون بين البلدين

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و1 يوليو.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، في أول أيام شهر يوليو 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

المشاط تناقش تطورات العلاقات مع أمين عام "أونكتاد" ومدير مبادرة أكسفورد للفقر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وسابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، وذلك إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيه إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي

عيار الذهب 21 يسجل نحو 4655 جنيها

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

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الذهب

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3990 جنيها.

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