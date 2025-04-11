الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

18.648 مليون دولار عائدات صادرات مستحضرات التجميل والعطور في يناير 2025

العطور، فيتو
العطور، فيتو

  

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر  يناير  الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع  عائدات مصر من  مستحضرات التجميل والعطور خلال  يناير عام 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

 عائدات  مصر  من  مستحضرات العطور والتجميل خلال  يناير عام 2025

وأظهرت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو ”على نسخة منها، أن عائدات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال  يناير عام 2025 بقيمة 18 مليونا و648 ألف دولار مقابل 14 مليون دولار و585 ألف دولار عن نفس الشهر العام الماضى بزيادة قدرها 4 ملايين و63 ألف دولار  

 

صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية والمزدهرة على مستوى العالم،

 وأكد محمد العربي  رئيس مجلس إدارة  إحدى  الشركات العالمية فى مصر لصناعة مستحضرات التجميل;  إن قطاع مستحضرات التجميل في مصر يعد مجالا استثماريا جذابا ؛ لافتا إلي وجود فرص كبيرة للنمو والتوسع في هذا القطاع ، فضلا عما تتميز به مصر من موقع جغرافي مميز، يتيح الوصول إلي أسواق متعددة في المنطقة.

وقال: إن صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية على مستوى العالم، ولها أهمية كبيرة من عدة جوانب 

وأشار إلي أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة نظرا للنمو المستمر في الطلب المحلي مشيرا إلي المبادرات الحكومية لتوطين الصناعة 

الحكومة المصرية تعمل علي توطين صناعة مستحضرات التجميل

وقال إن الحكومة المصرية تعمل علي  توطين صناعة مستحضرات التجميل بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي

محمد العربي 
محمد العربي 

 

وقال إن الشركات تسعى إلى زيادة صادراتها من مستحضرات التجميل مستفيدة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى.

وقال العربي: إن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 وأشاد العربي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مشيرا إلي  التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.

وقال إن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجارة الخارجية من مستحضرات العطور والتجميل مستحضرات العطور والتجميل العطور

مواد متعلقة

نشرة التجارة الخارجية لشهر ديسمبر: مصر تستورد ثلاجات بـ 157 مليون دولار خلال 2024.. والعجز التجاري يرتفع لـ 4.15 مليار دولار

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية