18.648 مليون دولار عائدات صادرات مستحضرات التجميل والعطور في يناير 2025

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر يناير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عائدات مصر من مستحضرات التجميل والعطور خلال يناير عام 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

عائدات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال يناير عام 2025

وأظهرت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو ”على نسخة منها، أن عائدات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال يناير عام 2025 بقيمة 18 مليونا و648 ألف دولار مقابل 14 مليون دولار و585 ألف دولار عن نفس الشهر العام الماضى بزيادة قدرها 4 ملايين و63 ألف دولار

صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية والمزدهرة على مستوى العالم،

وأكد محمد العربي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية فى مصر لصناعة مستحضرات التجميل; إن قطاع مستحضرات التجميل في مصر يعد مجالا استثماريا جذابا ؛ لافتا إلي وجود فرص كبيرة للنمو والتوسع في هذا القطاع ، فضلا عما تتميز به مصر من موقع جغرافي مميز، يتيح الوصول إلي أسواق متعددة في المنطقة.

وقال: إن صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية على مستوى العالم، ولها أهمية كبيرة من عدة جوانب

وأشار إلي أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة نظرا للنمو المستمر في الطلب المحلي مشيرا إلي المبادرات الحكومية لتوطين الصناعة

الحكومة المصرية تعمل علي توطين صناعة مستحضرات التجميل

وقال إن الحكومة المصرية تعمل علي توطين صناعة مستحضرات التجميل بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي

محمد العربي

وقال إن الشركات تسعى إلى زيادة صادراتها من مستحضرات التجميل مستفيدة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى.

وقال العربي: إن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشاد العربي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مشيرا إلي التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.

وقال إن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري

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