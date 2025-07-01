فقه يوم عاشوراء

يوم عاشوراء من المواسم الإسلامية التي نوه ونبه الشارع الحكيم عليها، ويحسن بنا عرض الأحكام الفقهية المتصلة به..

معني يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.



مشروعية يوم عاشوراء

وردت أخبار وآثار في يوم عاشوراء منها: ( قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة فرأي اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا ؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجي الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسي، قال: فأنا أحق بموسي منكم، فصامه وأمر بصيامه) أخرجه البخاري ومسلم.



فضل صيام عاشوراء

وضحت أخبار وآثار أن صوم يوم عاشوراء يكّفر ذنوب سنة فقد جاء في الخبر (صيام يوم عرفة احتسب علي الله أن يكّفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب علي الله أن يكّفر السنة التي قبله)



ومعني تكفير سنة: أي ذنوب سنة من الصغائر، فإن لم يكن صغائر خفف من كبائر السنة وذلك التخفيف موكول إلي الله -عز وجل- أي بفضله سبحانه وتعالي فإن لم يكن كبائر رفع له درجات.



صوم يومه: اتفق الفقهاء علي أن صوم يوم عاشوراء مستحب، لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه (أخرجه مسلم)، ويستحب صوم يوم تاسوعاء معه كما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.



الاحتفال به: يري جمهور الفقهاء باستحباب التوسعة علي الأهل والعيال في عاشوراء -المدخل لابن الحاج 1/283ـ الترغيب والترهيب 2/77- واستدلوا بخبر عن رسول الله (من وسع علي أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وللعلماء فيه طعون..

ولآثار منها: (قد جربناه منذ خمسين أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرًا) -كشاف القناع 2/339 –

أما ما سوي التوسعة من مظاهر احتفالية في ليلته أو يومه من أدعية أو أذكار مخصوصة فلم يرد في ذلك شئ يعتد به..

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلي أن الاحتفال به بدعة، وأنه لا يستحب شئ منه –أي من الاحتفال– سواء عبادات أو عادات مطلقًا، حيث لم يثبت في فضله إلا الصيام فقط.. والله عز وجل أعلي وأعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.